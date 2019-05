Sansa din „Game of Thrones” s-a căsătorit în secret, în Las Vegas. A dat-o de gol un DJ. FOTO

Evenimentul vine la doar câteva ore după ce formația Jonas Brothers a participat la Premiile Billboard 2019, scrie Daily Mail.

Imagini de la eveniment au fost postate de DJ-ul Diplo pe Instagram, la câteva ore după ce Joe Jonas și frații săi au participat la Billboard Music Awards, în Las Vegas. Sophie Turner a fost și ea prezentă.

The biggest plot twist this week wasn't who killed the night king on #GameofThrones...it was Joe Jonas and Sophie Turner's surprise wedding in Las Vegas. pic.twitter.com/6LE7cOKRpF