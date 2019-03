Cum arată frații Jonas la 6 ani de la destrămarea formației. „Am mers la psiholog un an”

Getty

Kevin, Joe și Nick Jonas, cunoscuți pe scena muzicală mondială drept „Jonas Brothers”, s-au reunit după o pauză de 6 ani.

În anii 2000, ei au câștigat popularitate datorită unui show despre viața lor, produs de Disney. Câțiva ani mai târziu, ajunseseră să vândă 17 milioane de albume la nivel mondial. În 2013, însă, cei trei frați au decis să meargă pe drumuri separate.

Jonas Brothers au revenit după 6 ani cu single-ul „Sucker” și au deja 55 de milioane de vizualizări pe YouTube, în doar o săptămână de la lansarea noii melodii.

Într-un interviu acordat realizatorului James Corden, Kevin, Joe și Nick Jonas au vorbit despre experiențele prin care au trecut de la momentul Disney și până la decizia de a se reuni.

„Am petrecut efectiv un an făcând terapie la pshiholog, încercând să ne dăm seama cum va fi de-acum încolo. A trebut să fim deschiși și sinceri unii cu alții. Sunt lucruri din trecut care ne deranjau, inclusiv ceea ce făceam la concerte”, a declarat Nick, potrivit USA Today.

Cei trei au povestit că nu plănuiau să scoată noi melodii, însă ideea le-a venit atunci când lucrau la un documentar despre viața lor și modul în care au crescut într-o familie religioasă.

„Documentarul este o poveste despre cine suntem noi azi. Trebuia să ne vindecăm, pentru că atunci când formația s-a destrămat, nu a fost tocmai ok. Am avut vieți diferite, făcând lucruri diferite. La acel moment, am realizat că era ceva magic care ne lipsea. Așa că am început să ne întrebăm de ce nu mai încercăm încă o dată”, a mai spus Nick Jonas, recunoscând că „formația s-a destrămat din cauza sa.”

