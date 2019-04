”Melissandre” din serialul Game of Thrones vine la East European Comic Con, la București

East European Comic Con

Actrița Carice von Houten, nimeni alta decât ”Melissandre”, un personaj-cheie din fenomenul Game of Thrones, va participa la cea de-a 7-a ediție a East European Comic Con, care va avea loc în perioada 24-26 mai la Romexpo.

Evenimentul va fi primul din lume care se va desfășura după finalul cel de-al 8-lea și ultim sezon și la care vor lua parte doi actori majori ai seriei.

Actrița va fi prezentă la eveniment pentru întrebări și răspunsuri, poze și autografe sâmbătă (15:00 - 19:00) și în prima parte a zilei de duminică (până la ora 14:00).

Carice a reușit să ofere o interpretare iconică personajului Melissandre, o femeie misterioasă, puternică și imprevizibilă în desfășurarea de forțe din Game of Thrones. Melissandre l-a ghidat pe Stannis Baratheon în încercarea lui de a cuceri Tronul de Fier, a fost părtașă la moartea unui pretendent la tron - Renly Baratheon - dar și la readucerea la viață a unui personaj central - Jon Snow.

Adeptă a religiei lui R'hllor, zeu al luminii, “The Red Woman” așa cum este cunoscută în serial, reușeste prin talentul persuasiunii și prin demonstrația unor puteri supranaturale, să aibă un rol important în bătălia pentru tron și pentru supraviețuire în celebra serie produsă de HBO.

Înainte să o interpreteze pe Melissandre, Carice von Houten s-a făcut remarcată în seriale ca Suzy Q și Undercover Kitty pentru care a primit un trofeu, respectiv o nominalizare la premiile Golden Calf, cele mai prestigioase premii în domeniul cinematografiei din Olanda.

Carice von Houten se va reîntâlni la East European Comic Con cu colegul său de platou din Game of Thrones, Vladimir Furdik (Night King). Cei doi se alătură lui Nicholas Brendon (Buffy The Vampire Slayer) și Adam Brown (The Hobbit, Pirates of the Caribbean) pentru o întâlnire de neuitat cu fanii.

Evenimentul va avea loc la Romexpo în weekendul 24-26 mai.

Pe lângă pavilionul B1, anul acesta, în premieră, organizatorii vor folosi și pavilionul central, depășind astfel recordul suprafeței de desfășurare de anul trecut.

Precedenta ediție i-a adus în fața fanilor pe Daniel Gillies (The Originals), Andrew Scott (Sherlock), Jim Beaver (Supernatural), Chris Rankin (Harry Potter), Staz Nair și Gethin Anthony (Game of Thrones), ilustratorii David Lloyd (co-creator V for Vendetta), Maya și Yehuda Devir și Guillermo Ortego. De asemenea, cei 48.000 de vizitatori s-au bucurat de oferte bogate din partea expozanților, de jocuri noi și echipamente IT de ultimă generație, dar și de o zonă relaxantă de boardgames, au testat și jocuri pe bază de Virtual Reality, s-au fotografiat pe Tronul de Fier și au reușit să treacă Dincolo de Zid în singurul Escape Room mobil din Europa cu tematica Game of Thrones.

Cea de-a șaptea ediție East European Comic Con nu se va lăsa mai prejos și va oferi publicului noi și noi experiențe de neuitat.

Abonamentele pentru 3 zile sunt acum disponibile online la pretul de 110 Ron pe www.comic-con.ro și în Magazinele Cărturești (via Myticket / Entertix).

