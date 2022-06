Anul acesta are loc pe Arena Națională și în jurul ei.

La prânz, pe stadion se făceau ultimele pregătiri. Arena Națională și parcul din jurul ei sunt locurile în care s-au montat, timp de trei săptămâni, scene și puncte surpriză. Cea mai mare scena este un adevărat spectacol, are o înălțime de 40 de metri și deschidere de 150 de metri.

Cinci mii de oameni au lucrat pentru un festival de neuitat. Peste 90 de TIR-uri încărcate cu echipamente au venit din Olanda, Germania, Belgia sau Polonia. Anul acesta, Saga are ca deviză „libertatea” și îi asteaptă pe cei ce vor să se încarce cu energie și să vibreze alături de artiști ca Afrojack, Dj Snake, Tiesto sau Marshmello.

Ramona Bratu, director de marketing: „Atmosfera este pe energie, așa cum a fost toată senzația și starea pe care am avut-o noi în acest an, în comunicarea acestui proiect. Practic, între cinci după-amiază și cinci dimineața sunt 12 ore pe care ei le pot petrece „around the arena”. Este 360 festivalul.”

În cadrul festivalului, trei artiști vizuali au transformat logo-ul Pro Tv, iar până duminică, telespectatorii îl pot vedea îmbrăcat într-o operă de artă urbană.

Festivalul a început vineri, la ora 17, iar mii de persoane au ajuns la Arena Națională. Sunt veseli, sunt plini de enrgie și pregătiți să danseze toată noaptea, alături de prieteni. Pe scena principală au urcat doi DJ francezi, care crează un spectacol uimitor, iar după miezul nopții, fanii îi așteaptă, printre alții, pe DJ Snake și Timmy Trumpet. Organizatorii au pregătit șase scene și multe surprize. Vor fi prezenți la Arena Națională și cântăreți români, precum Guess Who sau Spike. Și vineri este doar prima noapte de festival. Sâmbătă și duminică vor urca pe scenele Saga Festival Marshmallo, Salvatore Ganacci, Sickick, Tiesto, dar și multe alte nume internaționale.

În cele trei zile de festival, organizatorii așteaptă în jur de 150 de mii de oameni, din toate colțurile lumii.