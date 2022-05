Romanian Creative Week începe la Iași. Este cel mai mare festival de muzică și arte vizuale din țară

CATEDRAL și Romanian Creative Week dau startul, de la Iași, celui mai mare eveniment de creativitate din România: peste 800 de artiști, zeci de concerte, filme, expoziții, show-uri de modă și de arte vizuale, conferințe și workshop-uri.

Organizatorii Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative românești, programat la Iași în perioada 20 - 30 mai, și cei ai CATEDRAL, primul mare festival de muzică și arte vizuale din țară lansat după doi ani de pandemie, au prezentat joi, 19 mai 2022, în cadrul unei conferințe de presă, surprizele pregătite pentru acest an.

Peste 800 de artiști, zeci de concerte, 12 expoziții, peste 40 de show-uri de modă, spectacole de arte vizuale, festival de film, tabără de creație muzicală, târguri, workshop-uri și dezbateri din lumea creativității, toate sunt incluse în agenda celei de-a doua ediții a RCW. Publicul are acces liber la evenimentele din cadrul Romanian Creative Week.

CATEDRAL, primul mare festival de muzică și arte vizuale din Iași, având un line up curatoriat de Summer Well, este inclus în calendarul RCW. Unii dintre cei mai populari artiști români și străini ai momentului vor urca pe scena CATEDRAL, cea mai mare scenă construită pentru un festival de muzică din țară. Programat în zilele de 20 mai și 21 mai, în Grădinile Palas, CATEDRAL îi aduce la Iași pe Sevdaliza, Milky Chance, Disco Sigaretta, Alexandrina, Moonlight Breakfast, Dimitri’s Bats, Zimbru, CS84, Cassia, Spike și Robin and the Backstabbers. Biletele pentru CATEDRAL, festival organizat de Catedral Music Fest, pot fi achiziționate de pe www.catedralmusicfestival.ro. Pentru ambele zile ale CATEDRAL, un bilet costă 179 de lei + 6% booking fee, iar un bilet pentru o singură zi a festivalului este 99 de lei + 6% booking fee.

„Anul acesta, avem nu mai puțin de 74 de evenimente în cadrul RCW, din toate domeniile care înseamnă creativitate, și invităm publicul să le descopere pe fiecare în parte. Una dintre instalațiile artistice expuse la Iași, în această perioadă a creativității, îi aparține artistului ucrainean Nikita Kadan, din Kiev. Lucrarea, expusă în Piața Unirii din Iași, este un mesaj de susținere, din partea Romanian Creative Week, pentru poporul ucrainean”, a precizat Irina Schrotter, organizator al evenimentului.

„La ediția din acest an a RCW, voi expune un proiect, început acum câțiva ani cu designerul vestimentar Lana Dumitru, prin care vom prezenta atât piese noi, cât și unele lucrări deja consacrate, precum colaborarea cu Swarovski sau cea cu solista Björk”, a explicat arhitectul ieșean Vlad Țenu, curatorul expoziției Heritage RE:CODED.

La rândul său, Cătălin Muraru, co-fondator al Roton Music, curatorul festivalului Musicalling, a declarat, în cadrul aceleiași conferințe de presă: „Roton este o firmă înființată la Iași, care s-a încăpățânat să-și mențină sediul principal tot în acest oraș, astfel că ne-am bucurat, încă de anul trecut, să ne alăturăm RCW. Am încurajat ca, în cadrul evenimentelor noastre muzicale, să participe artiști noi, care să fie ghidați de artiști consacrați. Anul acesta, Musicalling îi va aduce la Iași, între alții, pe Manuel Riva, Florian Rus, Misha Miller, Amedeo, Dl Goe, Adam’ Nest, AlbWho & Manda, Mark Stam, Midi Culture, Cătălina Cara și mulți alții”.

Artistul vizual Andrei Cozlac, curatorul secțiunii New Media din cadrul RCW, dar și cel care semnează, alături de o echipă de patru VJ, întregul show de arte vizuale din cadrul CATEDRAL, a precizat, în conferința de presă de joi: „Referitor la CATEDRAL, putem vorbi despre o experiență complexă, emersivă, despre un ansamblu impunător care se va extinde până pe fațada Palatului Culturii, ca o completare a scenei din Grădinile Palas. Cât privește secțiunea New Media, din cadrul Romanian Creative Week, aceasta va continua să dezvolte proiectele demarate anul trecut, dar mai ales să genereze noi evenimente. Vorbim despre 47 de instalații, proiecte interactive, lucrări, performanceuri, dansuri, teatru, care îmbină tehnologia și arta, în mod interactiv”.

Ovidiu Buta, curatorul Romanian Designer și al RE:CUT, expoziție de fashion găzduită de Palatul Culturii, a subliniat că acest ultim proiect este construit în jurul ideii de sustenabilitate. Expoziția vrea să arate că putem reinventa lucruri, economisi, chiar și atunci când materialele sunt limitate”.

Caterina Pruteanu, curatorul Moldova Film Festival, a declarat că evenimentul va aduce la Iași o serie de filme „teribil de relevante pentru ultimii doi ani”, programate la Casa Pogor.

Lucian Broscățean, curatorul IF Platform, a prezentat unul dintre evenimentele de top ale Romanian Creative Week - RCW Forum, o conferință care va aduce la Iași speakeri din țară și din străinătate, experți în zonele de fashion, industrii creative și arte vizuale. Lucian Broscățean a anunțat, în premieră, lansarea unui proiect de fashion în cadrul RCW 2022 - colecția Irina Schrotter, în colaborare cu Electric Castle.

Marian Pălie, curatorul expozițiilor SinCronia și One Single Shot, a explicat că primul dintre evenimente reflectă „angoasele societății în care trăim”, în peste 35 de lucrări realizate de 25 de artiști, ce suprapun diverse tehnici inovative. Cea de-a doua expoziție este „o artă clasică simplă, curată, care adună fotografii ce caută să răspundă la întrebarea: Poate doar o singură fotografie să surprindă o lume întreagă”?, arată Marian Pălie.

„În luna mai, UniCredit Bank sărbătorește creativitatea românească, fiind partener în cele mai importante manifestări ale industriei. Încă de la prima ediție, Romanian Creative Week a pus Iașiul pe o hartă europeană a creativității și anul acesta suntem bucuroși să susținem, în calitate de bancă oficială a evenimentului, o serie de evenimente de anvergură din program, precum festivalul CATEDRAL, care se anunță a fi un show impresionant de muzică și arte vizuale.

Scena mare a festivalului va fi o construcție memorabilă proiectată de o echipă de artiști îndrumați de Andrei Cozlac, distins deja de UNITER cu două premii pentru video mapping. Pe lângă festivalul Catedral, UniCredit Bank va oferi anul acesta în cadrul Romanian Creative Week și un workshop dedicat creativilor care vor să devină antreprenori sau să își crească afacerea printr-un program condensat care va puncta de la cele mai relevante aspecte juridice pe care un antreprenor trebuie să le cunoască la început de drum, pâna la o sesiune de ideație care îi va ajuta pe participanți să ajungă în mod eficient de la idee la un business relevant pentru comunitate – inscrieri aici.

De asemenea, încurajăm și susținem creatorii români în cadrul Creative Collective/Designers Showroom, cel mai mare târg de design vestimentar din România”, a declarat Anca Ungureanu, Director de Identitate și Comunicare, UniCredit Bank, partener al RCW & CATEDRAL.

„Inițiativa Rebels with a cause, prin care glo™ promovează creativitatea și imaginația artiștilor ca parte a misiunii brandului de a susține comunitatea artistică din România, poate fi descoperită la Iași încă din prima zi a RCW22. glo* a pregătit surprize în cadrul CATEDRAL, evenimentul care îmbină muzica și artele vizuale; vom fi acolo pe 20 și 21 mai, la scena din Grădinile Palas Iași, alături de nume celebre din industria muzicală românească și internațională, cu jocuri de lumini inedite și un gloTM Premium Lounge unde să socializezi, să te relaxezi și să o iei de la început.

În 22 mai, vizitatorii se vor putea bucura de experiențele glo™ în secțiunile House of Influencers, New Media Alley, New Media Street, unde sunt pregătite activări inedite, instalații care folosesc tehnologii new media cu efect wow și zone instagramabile. Din 27 mai, gloTM vă așteaptă la VAN pentru diverse activări și animații ledscreen în zona de catwalk, pentru a vă lăsa inspirați de creațiile realizate de designeri consacrați; începutul spectacolului va fi marcat de un moment special care nu trebuie ratat - o trupă care va dansa pe scenă în ținute concepute de Irina Schrotter”, au precizat reprezentanții glo™, parteneri ai RCW & CATEDRAL.

