Rock'n'roll pe 27 noiembrie. Concert RoadKillSoda și Damage Case în București

Trupa românească de rock'n'roll RoadKillSoda susține marți, 27 noiembrie, un concert de zile mari, alături de prietenii lor de la Damage Case - într-un show care va avea loc în clubul Expirat Halele Carol din București.

Evenimentul are loc de la ora 21.00, iar biletele costă 20 de lei.

Cu această ocazie, RoadKillSoda a anunțat pe pagina sa de Facebook un concurs prin care sunt oferite 3 pachete care conțin, fiecare, câte o invitație dublă la concertu din 27 noiembrie, un CD cu albumul ”Yo No Hablo Ingles” (cu autografe) și stickere cu trupa.

Pentru câștigarea unui astfel de pachet, fanii trebuie să aleagă o fotografie din postarea RoadKillSoda de pe Facebook și să o transforme într-un meme ... haios.

RoadkillSoda şi-a început activitatea în 2011.

Ceea ce a început ca un proiect într-o cameră obscură şi plină de fum, a devenit treptat o trupă care reprezintă cu adevărat esenţa stoner rock-ului - atât local, cât şi în afară: vibe-ul anilor ’70, combinat cu riff-uri şi solo-uri care îţi fac piele de găină, linii de bass grele.

Toate sunt presărate cu o voce intensă şi ritmuri care îţi pun sângele-n mişcare.

RoadkillSoda online:

-► Bandcamp

-► YouTube

-► Instragram

Special guests: Damage Case

Damage Case este o formație românească, formată din pură pasiune pentru ”heavy metal-ul optzecist”, curent muzical care a schimbat minți și oameni și a influențat trupa considerabil.

Cu un background muzical puternic, Dragoș (lead guitar/vocals) și Codrin (drums) au pus bazele trupei încă de pe băncile liceului, iar line-up-ul a fost întregit de Nicky (rhythm guitar/backing vocals) și George (bass).

Facebook.com

Trupa, în prezent cunoscută de prieteni și fani ca „The Romanian RNR Patrol”, își are rădăcinile muzicale în heavy metal-ul britanic, fiind puternic influențați de grupuri ca Motörhead (de unde și numele), dar influențele muzicale cuprind și thrash-ul old school, atât european cât și american.

Damage Case a participat până acum la concerte și festivaluri bucureștene (Old Grave Fest, Metalhead Meeting, UMR Fest), cât și în afara Bucureștiului: Student Fest (Timișoara), Metal Bunker (Craiova) și Sheer Terror Fest (Chișinău).

Au împărțit scena cu nume ca: Toxic Holocaust, Unleashed, Iron Angel, Artillery, Grave, Brujeria, Infest, Sodomizer, Virus, Solace of Requiem, Primordial și Mentally Defiled.

Trupa și-a lansat în 2015 primul single/videoclip „Speeding With The Dead”, deși asaltează scena undeground încă din 2011, iar în iarna anului 2017, a apărut primul material discografic, „Rock’N’Roll Justice”, un album care pune în valoare un mix de speed/thrash metal și rock’n’roll sincer, agresiv, murdar și old school.

Damage Case online:

- Bandcamp

- Facebook

- Youtube

