Rock grecesc de calitate. Trupa Villagers Of Ioannina City concertează în București

Trupa grecească de rock Villagers Of Ioannina City revine in București cu un concert deosebit, care va avea loc în data de 2 aprilie pe scena clubului Quantic.

Evenimentul promovează cel mai recent album de studio al trupei, “Age of Aquarius”, și face parte din seria de concerte prezentate sub egida brandului SoundArt de către Cavalleria Events.

Biletele au fost puse în vânzare la următoarele prețuri:

- presale: 35 Lei

- în ziua concertului: 50 Lei

Villagers Of Ioannina City se numără printre cele mai senzaționale trupe rock/folk/psychedelic din Grecia, având un sound special, bogat în influențe muzicale tradiționale din regiunea Epirusului.

Villagers Of Ioannina City a fost înființată în 2007, între lacurile și munții spectaculoși din nord-vestul Greciei. Acest cadru geografic, atât de poetic, a avut o prezența abundentă în direcția muzicală a trupei încă de la albumul de debut, "Riza", lansat în anul 2014, material ce poate fi descris ca un melanj între groove-ul rockului clasic și unicitatea instrumentelor tradiționale grecești.

La scurt timp după “Riza” a urmat EP-ul "Zvara/Karakolia" (2014), un material care completează povestea primului album, însă care a oferit trupei timpul necesar pentru a pregăti ceea ce putem numi astăzi unul dintre cele mai bune albume ale genului.

În toamna anului 2019 este lansat în mediul online albumul "Age Of Aquarius", un material complex care a avut o perioada de producție de aproape 4 ani și care și-a demonstrat potențialul încă de la prima piesă.

“Age Of Aquarius” este un adevărat festin muzical puternic inspirat din rădăcinile culturii grecești, dar și un experiment nou cu toate versurile scrise și cântate în limba engleză ce deschide orizonturi noi pentru Villagers Of Ioannina City. Lansarea albumului "Age Of Aquarius" în format fizic va avea loc în dată de 3 aprilie sub egida Napalm Records.

Biletele sunt disponibile în rețeaua IaBilet și în format electronic pe iabilet.ro, în magazinele Flanco, Cărturești, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX și pe terminalele Selfpay.

Cristian Matei