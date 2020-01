Încă două trupe au confirmat pentru SoundArt Festival 2020: Saver și RoadKillSoda

Saver (NO) și RoadkillSoda (RO) au confirmat prezența în line-up-ul evenimentului care are loc în perioada 13-15 martie din Quantic Club.

Cele două trupe se alătură, astfel unor nume precum: Green Carnation, Truckfighters, Belzebong, Allochiria, ARAC Ensemble, The Dead Creed, A Broken Design, Beauty and the Raț, Contraband X și Eyes to Argus.

Bilete și abonamente la preț de presale pot fi achiziționate de pe iabilet.ro.

SAVER

Saver este o trupa nouă de sludge/postmetal din Oslo, Norvegia, înființată în 2018 din cenușa trupei Tombstones.

„They Came With Sunlight“, albumul de debut, a fost lansat anul trecut și poate fi ascultat pe pagina de Bandcamp a trupei.

They Came With Sunlight by SÂVER

Materialul nu trădează faptul că reprezintă un început de poveste, fiind executat impecabil, cu tranziții bine gândite între părți și un tempo constant ce evoluează natural.

RoadkillSoda

RoadkillSoda - cea mai bună trupă românească de stoner/desert rock/rock’n’roll - revine în line-up-ul SoundArt Festival.

Grupul se consideră a fi reflecția anilor ’70, a unui Dodge prăfuit, a tricoului uzat, a tatuajelor, a băuturii sorbite sub arșița soarelui, a spiritului nomad și contemplativ.

Trupa se pregătește să lanseze un nou album în 2020, iar în 2019 au lansat un prim-single intitulat “Satan”.

Soundart Festival 2020

Abonamentele pentru Soundart Festival 2020 pot fi achiziționate la oferta de presale la prețul de 170 lei și oferă accesul în cadrul festivalului pentru cele trei zile, 13 – 15 martie 2020.

Bilete SoundArt Festival 2020 ziua I – 40 lei – The Dead Creed, ARAC Ensemble

Bilete SoundArt Festival 2020 ziua II – 90 lei – Contraband X, Saver, Eyes To Argus, Belzebong, Green Carnation

Bilete SoundArt Festival 2020 ziua III – 90 lei – Beauty and the Raț, A Broken Design, Allochiria, Roadkill Sodă, Truckfighters.

Începând cu prima zi a festivalului abonamentele și bilete vor putea fi achiziționate și din Quantic Club la următoarele prețuri: Abonament - 200 lei, bilet ziua I – 50 lei, bilet ziua ÎI -120 lei, bilet ziua III – 120 lei.

Trupe confirmate până în acest moment:

Green Carnation - avantgarde/progressive metal, Norvegia

Truckfighters – stoner, Suedia

Allochiria – sludge/post-metal, Grecia

Belzebong – stoner/doom metal, Polonia

RoadkillSoda - stoner/desert rock, România

ARAC Ensemble – neo-dark folk, România

The Dead Creed – acoustic death-doom, Grecia

Eyes To Argus – experimental post-rock, Malta

Saver – sludge/post metal, Norvegia

A Broken Design - hard rock/stoner rock, Malta

Contraband X - groove/progressive metal, România

Beauty and the Rat – post-grunge/stoner metal, România

Mai multe detalii găsiți pe pagina de Facebook a evenimentului.

SoundArt Festival 2020 prezintă și prima ediție a concursului “Sound On Paper”

Pe ritm de sonorități prog, rock, stoner și sludge, Soundart Festival te invită să îți transferi trăirile muzicale pe canvas-ul unui poster "cu cântec"!

Dacă te pasionează domeniul artelor plastice, trimite până la dată de 15.02.2020 un poster creat de tine care să ilustreze conceptul de reprezentare grafică a sunetului.

Artiștii cărora muzele le vor cânta cel mai dulce, și care vor crea cele mai spectaculoase lucrări, vor fi premiați, iar lucrările lor vor fi expuse într-un vernisaj deosebit în cadrul Soundart Festival 2020, în clubul Quantic.

Înscrierile se fac la adresa soundartro@gmail.com, iar detalii despre regulament și premii se găsesc pe pagina oficială de Facebook a concursului.

Cristian Matei