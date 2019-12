Formația de avantgarde industrial metal FRIG lansează EP-ul ”genOm”. Concert în București

Mișcarea pentru underground. Formația de avantgarde industrial metal FRIG lansează un nou material discografic. Este vorba despre EP-ul ”genOm”, care va fi prezentat LIVE într-un concert susținut pe 20 decembrie în Club Quantic din București.

La acest eveniment vor cânta în deschidere formațiile Irfan și Mindcage Escape.

Trupa românească FRIG cântă un amestec original de metal și muzică electronică, având influențe avant-garde, doom, techno și industriale - toate acestea fiind dedicate unui concept cu teme spațiale.

Invitatul special al acestui material este bateristul Sergio Ponti (A Lifelong Journey, ex-Dordeduh, ex-Sunset În The 12th House), care a dat o tentă progresivă pieselor.

Mixajul și masterizarea au fost asigurate (din nou) de Enrico Tiberi (Sony, Universal, Warner Music), colaborare care a fost începută pe discul precedent.

Pentru a afla mai multe amănunte despre ”genOm”, am stat puțin de vorbă cu Alex Deak (sintetizator).

Cristian Matei “Mumu”: A trecut un an de la ultima noastră discuție, când pregăteați lansarea albumului “:vid nocturn”, iar acum sunteți în prag de lansare a unui EP, care se numește “genOm” - un produs despre care nu știm absolut nimic, pentru că nu există single lansat sau videoclip - până la această oră. Ce poți să ne spui despre “genOm” - în primul rând din punct de vedere muzical. S-a schimbat ceva în abordarea voastră gotic - industrială?

Alex Deak: ”Am intenționat să montăm o cu totul altă linie pe parte de sunet, cât și în ADN-ul trupei pentru noul EP, continuând călătoria printre astre de pe albumul de lansare ”vid nocturn``. De fapt, am repoziționat planul optic și am trecut de la telescop la microscop, un zoom necesar în ceea ce aveam de asamblat ca și întreg.

”genOm” apare instrumental, molecular, păstrând un sens avantgarde și industrial mult mai întunecat, cu influențe accentuate și dinamice din alte arii electronice, abrupt în profunzime și împletit unui mit pe care vă las să îl descoperiți pe 20 Decembrie în Quantic la lansarea EP-ului alături de invitații noștri.

Cristian Matei “Mumu”: De fapt, singurul lucru pe care îl știu despre EP-ul vostru “genOm” este faptul că aveți un invitat special, în persoana bateristului Sergio Ponti (ex Dordeduh). Se simte prezența lui … din punct de vedere artistic, muzical? Mă refer la influența asupra acestui nou material discografic.

Alex Deak: ”Un Om fain și simplu, dincolo de cinematica acustică a unor cinele și a unui dublu pedalier revigorant, îți creeză în momentul înregistrărilor ceea ce puțini pot atinge - un echilibru spiritual, mai rar întâlnit, însă, așa cum am publicat și pe platformele de socializare, genOm își face apariția cu un featuring semnat Sergio Ponti pe toate piesele sale.

Inițial, construcția EP-ului din planul tobelor îi revine bateristului nostru activ din trupă, Ștefan, cel care pe parte de ritm aduce un alt montaj structurii atmosferice și care pune în lumina tot ceea ce urmează să asamblam în compoziția demo-urilor.”

Cristian Matei “Mumu”: Povestește-ne puțin despre “genOm”. Este un joc de cuvinte, care … ce vrea să transmită?

Alex Deak: ”Ei, mai mult ilustrează faptul că existăm și că vrem în continuare să existe ceea ce adesea ignorăm. Absurd, nu?! -Persistă să exprime că, acolo, undeva printre noi, în noi ... cât și dincolo de noi, există totuși un echilibru definit al geneticii; prin zoom și răbdare vom atinge ale sale vaste corzi. Aici mă refer la genetica spațiului.

Prin sunet figurează într-un compendiu universal al genezei spațiale (o continuare a piesei bonus de pe albumul vid nocturn´´: Exogenesis - in memoriam Stephen Hawkings) și a plasmei neuronale, o memorie a unui întreg. Years ago they have discover human genome, now we can sound map it.”

Cristian Matei “Mumu”: Presupun că nu va exista și un CD cu “genOm”, nu? Adică îl vom ascultă doar pe platformele de streaming binecunoscute, probabil …

Alex Deak: ”Are să ni se alăture treptat într-un format diferit de cel scos până acum, întrun mod online și are să respire printre noi pentru tot ceea ce înseamnă evoluție și terestru.”

Cristian Matei “Mumu”: În interviul de anul trecut te întrebăm dacă tu crezi că veți avea succes în România cu acest gen de muzică. Era vorba despre succes la nivelul scenei locale de underground, bineînțeles. Ei bine, ce poți să ne spui după un an? Ce feedback ați avut în țară cu muzică voastră?

Alex Deak: ”Am încercat să aducem un iz de avant-garde peisajului muzical de aici, până la urmă îmbinarea acestui curent cu scenă underground se face pe parcurs. Plus și minus există pretutindeni, nu am mai fi continuat să compunem - noi mulțumim celor care încă ni se alătură fiecărui moment al incursiunii noastre printre sunete.

Pe de altă parte, aș vrea să menționez că nu numai după un an ar fi mai multe de adăugat, de reasamblat sau scenic de redat. După o perioadă mult mai îndelungată din care am înțeles că atunci când ar fi nevoie să ne susținem, aducem de fapt în cadru competiția fie între noi, fie în cadrul scenei, în cele din urmă distrugând tot.

Muzica înseamnă explorare, alăturare și spirit; în prezent spațiu de desfășurare există pentru fiecare. Avem nevoie să ne acceptăm și să încercăm să criticăm mai puțin, să colaborăm mai intens și eficient, să inovam, să venim din spate cu idei performanțe ca să ne dezvoltăm, asta înainte de a ne gândi la resursele financiare. Aruncăm tot ce avem cu noi în creație și vedem ce rămâne de asamblat. Toate astea au loc nu numai prin dedicare, ci și printro necondiționată susținere.”

Cristian Matei “Mumu”: Dar afară? În Germania, de exemplu, sunt convins că ați putea avea o expunere mult mai potrivită pentru genul vostru de muzică, deoarece acolo există o comunitate foarte mare de public pe felia asta de industrial, dark wave și așa mai departe. Ați încercat să va promovați albumul :vid nocturn și la casele de discuri din străinătate?

Alex Deak: ”După cum se vede ar fi momentul, așa cum am expus mai devreme, să încercăm să ne rotim auzul către răsărit și să mai folosim și din alte dioptrii, avem de unde alege. Am primit câteva oferte de colaborare, însă pentru moment am decis să rămânem de sine statatori și să producem cât mai multă muzică. Până la urmă.. publicul asta vrea de la noi.”

Cristian Matei “Mumu”: Pe 20 decembrie este lansarea propriu zisă a EP-ului, în club Quantic, alături de alte nume interesante ale scenei underground, Irfan și Mindcage Escape. Ce vreau să te întreb este cum v-ați pregătit din punct de vedere vizual pentru acest eveniment. Va exista vreo surpriză pentru publicul care va fi prezent sau … va fi pur și simplu ceva minimal, dark, goth - așa cum îi stă bine unei trupe din categoria voastră.

Alex Deak: ”Am împachetat fiecare puls al genOm-ului într-un ocular cu multiple unghiuri de rotație, rămâne de auzit, simțit și trăit - fără filtre.”

Cristian Matei “Mumu”: Mulțumesc pentru timpul acordat. Ne vedem la concerte.

Alex Deak: ”Noi mulțumim pentru interesul acordat. Keep it frozen!”

Formația FRIG înseamnă:



• Alex Deak - synthetizator

• Dragoș Schipor - chitară bass

• Gabi Neagu - chitară

• Rareș Negru - chitară

• Ștefan Maidaniuc - tobe

Online:

● Spotify

● Bandcamp

● Youtube

IRFAN

Formația IRFAN aduce o combinație unică de melodii și ritmuri hipnotizante - un World Fusion electro-acustic inspirat de sacrele melodii folk din balcani, Persia, Orientul Mijlociu, cântări Ortodoxe și moștenire muzicală a Imperiului Bizantin și Europa Medievală.

Preluând putere de la rădăcinile lor bulgare, trupa încorporează nesfârșitul și abundentul sunet al recunoscutelor melodii și armonii tradiționale din Bulgaria în adânci și fermecătoare peisaje electronice cu tot cu ritmuri percusive și asimetrice.

Una din principalele aspecte ale trupei IRFAN este folosirea abundență a exceptionalelor etnice vocale feminine, puternicele vocale masculine și a corului.

Toate aceste elemente, acompaniate de varietatea nesfârșită a instrumentelor cu corzi tradiționale bulgare, balcanice și orientale (oud, baglama, saz, santour), de suflat și cu clape(kaval, nay, duduk, harmonium) și percusive (darbouka, daf, bodhran, riq).

Numele trupei, care originează din Sufism, reprezintă noțiunea de “gnosticism” și “cunoștințe misticale” și reprezintă perfect experiență unică, mistică a atmosferei eterice creată de muzică lor.

- Facebook

- Bandcamp

MINDCAGE ESCAPE

După 2 ani de absență de pe scena rock românească, MINDCAGE ESCAPE sosește în Quantic cu o rețetă proprie de rock progresiv, caracterizată de riff-uri agresive, pasaje melodice, măsuri compuse și ”poliritmie”.

Spectacolul din Quantic vine după lansarea a două single-uri în 2019, ce anunță apariția în primăvara anului 2020 a primului LP din istoria trupei.

Mindcage Escape este o trupa românească de metal progresiv, formată în 2012, în București.

Componență:

- Iulian Horvath-Bughesiu - chitară

- Bogdan Stanciu - chitară

- Radu Palade - bass

- Valentin-George Pane - tobe

- Ștefan Sandu - voce