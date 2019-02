Regizorul James Cameron va lansa o producție inspirată din benzile desenate japozene

"Alita - îngerul războinic" este pariul vizionarului producător şi regizor James Cameron, care speră ca pelicula să fie primul mare succes de la Hollywood inspirat din benzile desenate japoneze.

A început să lucreze la scenariu în urmă cu mai bine de două decenii, iar în urmă cu doi ani a anunţat că îl lasă în scaunul de regizor pe Robert Rodriguez. Personajul principal, Alita, interpretat de Rosa Salazar, are o poveste captivantă.

