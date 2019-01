Jake Gyllenhaal, într-un thriller lansat pe 1 februarie online

Actorul Jake Gyllenhaal şi-a dus noul film la festivalul Sundance.

Este vorba despre un thriller a cărui acţiune este plasată în lumea artei.

Pelicula este regizată de cel care a făcut şi filmul de succes - "Nightcrawler".

În "Velvet Buzzsaw", un film cu accente supranaturale, Jake Gyllenhaal intră în pielea unui critic de artă. La un moment dat, îşi dă seama că unele opere ale unui artist decedat îi atacă pe cei din jurul lui. Actorul este încântat să colaboreze din nou cu regizorul Dan Gilroy, cel cu care a lucrat şi pentru "Nightcrawler", în 2014.

"Ceea ce am realizat atunci când am lucrat prima oară împreună, riscurile pe care şi le-a asumat, lucrurile pe care m-a lăsat să le fac şi încrederea pe care mi-a arătat-o, încrederea pe care am avut-o în el, asta este o experienţă pe care o împărtăşeşti. Am citit despre ea, am văzut-o în relaţia dintre mai mulţi actori şi regizori. Şi este ceea ce am invidiat mereu. Şi se întâmplă să am această legătură cu Dan", spune Jake Gyllenhaal.

Actorul în vârstă de 38 de ani marturisteste că, şi de această dată, rolul a fost o provocare pentru el.

"Când am citit prima oară scenariul a fost foarte amuzant. M-am întrebat dacă este posibil să scrie cuvinte mai complicate pentru mine. A fost aproape că la Nightcrawler, şi-acela un film complicat. Însă acum a ridicat ştacheta. Şi-a zis hai să-i dau personajului lui trei transformări, hai să vedem dacă-i iese. Sunt ca un actor-marioneta pe care îl tot provoacă", a mai spus actorul.

Ca şi în "Nightcrawler", actriţă Rene Russo - soţia regizorului în viaţa reală, joacă un rol secundar important. Iar Gilroy spune că, dincolo de fiorii de groază, pelicula are un mesaj profund.

Dan Gilroy, scenarist, regizor: "Încerc să transmit ideea că artă este mai mult decât o marfă, artiştii pun suflet în operele lor. Însă văd că arta contemporană a devenit un domeniu unde se vehiculează bani mulţi şi se fac investiţii uriaşe, în ideea că valoarea operelor respective va creşte. Cred că am pierdut din vedere principiile de bază, acelea că arta contemporană este menită să provoace."

Filmul va avea premiera pe platforma de streaming care l-a produs pe 1 februarie.

