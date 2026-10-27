Compania sa, Roc Nation, produce spectacolul din pauza finalei campionatului de fotbal american din 2019 și joacă un rol esențial în alegerea artiștilor care urcă pe scenă în fiecare an. Cu toate acestea, Jay-Z nu a mai susținut până acum un spectacol în cadrul finalei NFL, iar anunțul nu precizează dacă va fi singurul artist principal, potrivit BBC.

Anunțul NFL

„Acum începe speculația cu privire la cine ar putea fi invitat de Jay-Z să i se alăture pe scenă în pauza marelui meci. Desigur, soția sa, Beyoncé, va fi în fruntea listei”, a transmis NFL într-un comunicat.

Următoarea ediție a Super Bowl, Super Bowl LXI, va avea loc pe 14 februarie, în apropiere de Los Angeles.

Anunțul a fost făcut după ce Jay-Z a susținut, weekendul trecut, două concerte pe stadionul din Los Angeles unde se va disputa și Super Bowl.

Concertele au făcut parte dintr-un turneu dedicat împlinirii a 30 de ani de la lansarea albumului său de debut, Reasonable Doubt.

„De la Reasonable Doubt până pe scena spectacolului din pauza Super Bowl, a fost o adevărată călătorie”, a declarat Jay-Z, al cărui nume real este Shawn Carter.

„Treizeci de ani de muzică, muncă și cultură pe cea mai mare scenă a lumii. Acest parcurs continuă să fie un vis devenit realitate”, a adăugat artistul.

Comisarul NFL, Roger Goodell, a declarat că este „extrem de încântat” ca fanii din întreaga lume să poată vedea măiestria artistică, creativitatea și impactul cultural pe care Jay-Z le va aduce spectacolului.

„Când am ajuns prima dată la un acord cu Roc Nation pentru producția spectacolului, am avut o singură rugăminte: ca Jay-Z să urce el însuși pe scenă într-o zi, atunci când va simți că a venit momentul potrivit”, a spus Goodell.