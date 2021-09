Festivalul Untold și-a deschis porțile noaptea trecută. Zeci de mii de spectatori s-au distrat până în zori

StirilePROTV

Festivalul Untold și-a deschis porțile noaptea trecută. Zeci de mii de petrecăreți, unii veniți chiar de la mii de km depărtare, au dansat și au cântat până în zori, dornici să facă parte din povestea ajunsă la capitolul şase.

Startul distracţiei s-a dat pe toate cele 7 scene ale festivalului, pe care au urcat unii dintre cei mai cunoscuţi DJ ai lumii.

Zeci de mii de spectatori l-au aștepat pe DJ-ul Tujamo care a urcat pe scenă principală şi i-a electrizat pe cei prezenţi. Publicul s-a lăsat purtat de muzică sub o avalanşă de lasere şi focuri de artificii.



Participantă: ”Ireal că se întâmplă, abia am aşteptat momentul! Doi ani de pauză”.

Veniţi din toate colţurile lumii şi îmbrăcaţi cât mai colorat, tinerii au dansat fără oprire. De pildă, Brisila a venit tocami din America de Sud pentru Untold.

Participante: ”Este o gură de aer după toată pandemia toată lumea avea nevoie de aşa ceva”.

Spre finalul serii a urcat pe scenă şi artistul internaţional Steve Aoki.

Şi acest grup de prieteni a venit tocmai din Timişoara cu trenul, însă oboseala nu le-a stat în cale. Au dansat până la epuizare.

Participant: ”Cea mai tare experienţă Untold de până acum, venim şi la anul. Din Timsioara suntem, ne place foarte mult! O experienţă unică!”

Pentru unii petrecere s-a mutat în parcul central. Mark, venit tocmai din California, spune că abia a aşteptat să ajungă la noi în ţară, iar festivalul Untold este ceva cu adevărat magic pentru el.

Mark: ”Atât de multe scene într-un singur loc, după mai bine de un an în care nu am avut nimic, abia am aşteptat”.

Şi măștile de la Masked Singer România au fost noaptea trecută la Untold, şi s-au plimbat prin parcul central. Ele vor fi acolo pe întreaga durată a festivalului.

