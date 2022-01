Festivalul Untold, prezent în Muzeul culturii muzicii electronice din Amsterdam

Un muzeu dedicat în exclusivitate culturii muzicii electronice este deschis de la finalul lunii octombrie în Amsterdam.

Este prima instituție modernă de acest fel din lume, vizitatorii având posibilitatea de a descoperi 6 expoziții realizate pe baza contribuțiilor celor mai mari promoteri, organizatori de festivaluri si DJ.

De la legendele techno Carl Cox sau Kevin Saunderson la unul dintre personajele cheie în cultura house, Frankie Knuckles ori numele care astăzi domină în industria muzicii electronice Charlotte de Witte și Armin van Buuren, muzeul expune obiecte personale, galerii foto, o expoziție dedicată turntable-urilor, la care se adaugă o experiență audio-vizuală 4D intitulată – “The Culture Ride”.

Jeroen Jansen co-fondatorul muzeului Our House a declarat că acest proiect a fost posibil datorită contribuției a peste 150 de artiși, promoteri, producători, organizatori de festivaluri.

În ultimii 20 de ani, scena muzicii dance a reușit să treacă de la un fenomen underground la statutul de fenomen global. Din toată această perioadă de transformare lipsea un detaliu: un loc în care să experimentăm vizual această transformare.

Cultura dance din România este reprezentată in cadrul muzeului Our House prin contribuția organizatorilor festivalului UNTOLD.

În 2015 orașul Cluj-Napoca a fost desemnat Capitala Europeană a Tineretului, a fost primul oraș din România care a obținut acest titlu. Un context incredibil pentru ceea ce avea sa fie prima ediție a festivalului UNTOLD. 30 iulie 2015 a fost momentul care a adus România pe harta marilor evenimente ale lumii.

Dupa prima ediție, UNTOLD a fost recompensat cu premiul "Best Major European Festival" in cadrul European Festival Awards 2015; a fost pentru prima dată in istoria acestei gale când un festival, aflat la prima ediție, a obținut acest trofeu.

În 2019 UNTOLD a intrat, în mod oficial, în categoria celor mai mari festivaluri din lume, ocupând locul 8 în clasamentul Top 50 Festivals.