Sute de mii de persoane din trei state europene au rămas fără curent din cauza unei furtuni de zăpadă. Zonele afectate

În Bosnia-Herţegovina, aproximativ 200.000 de locuinţe se confruntă joi cu a treia zi fără electricitate din cauza daunelor suferite de liniile de distribuţie după furtuna puternică de zăpadă de marţi. Întreruperile furnizării de curent electric au afectat în special nordul ţării, transmite postul regional de radio N1.

Compania publică de electricitate Elektroprijenos a raportat aproximativ 130 de întreruperi în reţelele de transport de înaltă şi joasă tensiune. Lipsa alimentării cu electricitate afectează în special locuinţele cu încălzire electrică, în contextul în care temperaturile minime sunt cuprinse între 2 grade şi minus 6 grade.

Snow and wind - whiteout today on the territory of town Drvar in ???????? .

Closed roads and inaccessible areas in parts of ????????, due to heavy snow and blizzard on the last 48h.

Video: Miodrag Carić via BHMETEO - https://t.co/v1q6I3vlBA pic.twitter.com/wFlH7J9YNx