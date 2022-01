David Guetta a strans din donații 2,5 milioane de dolari prin evenimentele United at Home

StirilePROTV

Deși e abia la început anul 2022 pare să fie al treilea an în care francezul David Guetta are șanse să domine în industria muzicală.

2021 a fost al doilea an la rând atipic pentru cultura dance. Industria de evenimente a marcat o cădere uriașă de piață, de la o valoare estimată în 2019 de 4,4 miliarde de dolari la 1 miliard în 2021, francezul David Guetta a reușit să strângă din donații, 2,5 milioane prin intermediul evenimentelor din seria United at Home.

DJ-ul numărul 1 al lumii, pentru al doilea an consecutiv, a fost implicat și în producția de muzică, piesele lansate de David Guetta au fost cele mai bine plasate piese și în 2021 în chart-urile din întreaga lume.

În luna septembrie 2021, Guetta care a fost unul dintre headlinerii festivalului UNTOLD, a inclus în set-ul său multe dintre aceste producții de success, dar și un titlu în exlusivitatea pentru un festival, e vorba de remix-ul pentru “Pepas”, piesă semnată Faruko.

Pentru DJ-ul francez festivalul UNTOLD a fost o bucurie imensă, fiind al treilea festival la care a ajuns în 2021.

,,Mi-a fost foarte dor de show-uri. Am fost totuși ocupat în această perioadă, am realizat seria de evenimente de caritate “UNITED AT HOME”, unde am strâns bani pentru a ajuta oamenii afectați de pandemie. Am avut un mare success. Am avut show-uri în câteva orașe mari ale lumii,nu am avut public, au fost evenimente transmise online”, a declarat Guetta pentru UNTOLD Stories.

Ultimul eveniment al seriei UNITED AT HOME a avut loc pe 31 decembrie 2021, la Louvru, în Abu Dhabi. Statisticile indică faptul că peste 50 de milioane de oameni au vizualizat, pe diferite platforme YouTube, Facebook, Twitch, Twitter ori TikTok, live set-ul incredibil al artistului cu două premii Grammy în palmares.

Acest nou record al artistului care a avut un impact masiv în cultura dance din ultimii ani, coincide cu nominalizările la ediția 2022 a Brit Awards, la cele mai importante categorii: “Song of the Year” și “Best International Song”, dar și cu nominalizarea la premiile Grammy pentru “Hero”, piesă la care a colaborat cu olandezul Afrojack, un alt DJ de Top 10 care a ajuns pe Cluj-Arena în luna septembrie la festivalul UNTOLD.