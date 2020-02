Premiile Oscar 2020. Unde poți vedea live ceremonia Premiilor Oscar

Sezonul premiilor cinematografice de la Hollywood îşi atinge apogeul duminică seară odată cu gala Oscar, caracterizată în acest an de un suspans mai mare ca niciodată în privinţa câştigătorului la categoria principală - "cel mai bun film".

După un sezon marcat de candidaţi mai puţin cunoscuţi, o nouă angoasă legată de lipsa diversităţii şi un competitor sud-coreean ce nu deţine statutul de favorit, dar care ar putea să obţină o victorie răsunătoare în faţa unora dintre cele mai mari nume din industria de divertisment americană.

Deşi "Joker", inspirat din benzile desenate, se îndreaptă spre această gală conducând plutonul lungmetrajelor cu cele mai multe nominalizări - 11 -, un lungmetraj captivant despre Primul Război Mondial, "1917", pare să fi devenit marele favorit la categoria "cel mai bun film", după ce a câştigat o serie de premii de mare prestigiu în ultimele cinci săptămâni.

Cu toate acestea, o victorie a filmului "1917" la categoria regină a Oscarurilor este departe de a fi o certitudine, în contextul în care satira socială sud-coreeană "Parasite" şi drama sentimentală apreciată de public "One Upon a Time... in Hollywood", de Quentin Tarantino, sunt la rândul lor candidaţi cu şanse reale să obţină simpatia celor 8.000 de membri cu drept de vot ai Academiei de film americane (AMPAS), organizatoarea galelor Oscar, potrivit Agerpres.

"În acest moment, se pare că '1917' va pierde", a declarat Alison Willmore, critic de film care scrie pentru site-ul Vulture. "Văd o lume în care 'Parasite' ar putea fi candidatul surpriză. E un film atât de iubit. Dar, dacă trecem peste asta, există probabil o şansă pentru 'Once Upon a Time... in Hollywood'", a adăugat ea.

Filmul "Parasite", turnat în limba coreeană, pare să fie un învingător cert la categoria "cel mai bun lungmetraj internaţional" şi ar face istorie dacă această comedie noir despre clivajul dintre bogaţii şi săracii din Seul ar câştiga duminică seară şi premiul Oscar pentru cel mai bun film.

Unde poți vedea live ceremonia



Întreaga ceremonie va putea fi urmărită LIVE pe contul de Twitter al Academiei Americane de Film, începând cu ora 3.00.

#OscarsAllAccess is LIVE from the Red Carpet on Twitter this Sunday Feb 9th! ❤️ or RT this tweet for a reminder to tune in #Oscars Sunday! pic.twitter.com/GKgGPTan55 — The Academy (@TheAcademy) February 6, 2020

Ceremonia de decernare a premiilor Oscar nu va avea nici în acest an un prezentator principal, a anunţat preşedintele ABC Television Entertainment.

Oscarurile din 2019 au fost primele în 30 de ani care nu au avut un maestru de ceremonie, fapt ce a dus la creşterea audienţei postului ABC, după patru ani de scădere.

Nominazalizari la Premiile Oscar 2020

Marele favorit al celei de-a 92-a ediţii a premiilor Oscar este filmul "Joker", în regia lui Todd Phillips, care a fost nominalizat la 11 categorii, printre care şi cel mai bun film, regie şi actor în rol principal. Tot printre favorite se numără şi producţiile "The Irishman", "1917" şi "Once Upon a Time... in Hollywood" care au primit câte 10 nominalizări fiecare.

-Cel mai bun film:

"Ford v Ferrari"

"The Irishman"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Little Women"

"Marriage Story"

"1917"

"Once Upon a Time in Hollywood"

"Parasite"

-Actor în rol principal:

Antonio Banderas ("Pain and Glory")

Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time in Hollywood")

Adam Driver ("Marriage Story")

Joaquin Phoenix ("Joker")

Jonathan Pryce ("The Two Popes")

-Actriţă în rol principal:

Cynthia Erivo ("Harriet")

Scarlett Johansson ("Marriage Story")

Saoirse Ronan ("Little Women")

Charlize Theron ("Bombshell")

Renee Zellweger ("Judy")

Actorul/actriţă cu cele mai multe premii Oscar

Cel mai mare succes la galele premiilor Oscar l-a avut actrița Katharine Hepburn, care a murit în 2003, la vârsta de 96 de ani. Aceasta a reușit să câștige 4 trofee la categoria „Cea mai bună actriță în rol principal”, dintr-un total de 12 nominalizări, pentru „Morning Glory” (1933), „Guess Who's Coming to Dinner” (1967), „The Lion in Winter” (1968) și „On Golden Pond” (1981).

Daniel Day-Lewis a adunat cele mai multe premii la categoria „Cel mai bun actor în rol principal”, cu 3 statuete câștigate pentru „My Left Foot” (1989), „There Will Be Blood” (2007) și „Lincoln” (2012).

Actrița Maryl Streep a reușit și ea o performanță notabilă: deține recordul absolut al nominalizărilor (21). Aceasta a reușit să obțină și trofeul de 3 ori, pentru rolurile principale din „Sophie's Choice” (1982) și „The Iron Lady” (2011) și pentru rolul secundar din „Kramer vs. Kramer” (1979).



Cum sunt aleşi câştigătorii Premiilor Oscar

Nominalizările la premiile Oscar sunt votate de cei 6,687 de membri ai Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului. Academia este împărțită pe 17 ramuri (ex: actori, regizori, producători, documentare), membri pot face parte dintr-o singură categorie.

Fiecare membru poate alege cinci candidați la categoria din care face parte, în ordinea preferințelor. Singura excepție este „Cel mai bun film”, unde toată lumea are dreptul să voteze.

Odată ce sunt stabilite nominalizările se trece la stabilirea câștigătorilor fiecărei categorii, iar de această dată pot vota toți cei 6,687 de membri, indiferent de ramura din care fac parte.

Voturile sunt numărate de doi contabili, care rămân singurele persoane care cunosc numele câștigătorilor până la momentul decernării premiilor.