Poliţia din Sag Harbor (comitatul Long Island, New York) a transmis aceste imagini către mai multe instituţii media americane, inclusiv TMZ. Videoclipul arată cum un poliţist se apropie de maşina lui Timberlake şi îi semnalează acestuia că a trecut pe roşu şi că a virat brusc la stânga.

În discuţia ce a urmat, poliţistul îl întreabă dacă vizitează zona, iar artistul răspunde: "Da, sunt într-un turneu mondial". "Făcând ce ?", întreabă în continuare poliţistul. "Este greu de explicat (...) Sunt Justin Timberlake", răspunde cântăreţul.

Acesta din urmă este văzut cum, cu privirea pierdută, este supus mai multor probe cu aparatul etilotest şi de asemenea testului de echilibru în mers. "Aceste teste sunt foarte dificile", le spune artistul agenţilor de poliţie.

Într-o altă secvenţă a videoclipului, un poliţist îi spune unei femei care îl însoţeşte pe Timberlake că acesta urmează să fie arestat, iar ea încearcă să-l convingă să renunţe. "Nu se poate. Îl arestaţi pe Justin Timberlake, de ce? (...). Îmi puteţi face o favoare, pentru că v-au plăcut "Bye Bye Bye" sau "SexyBack"?", spune ea, referindu-se la melodiile populare ale artistului.

Imaginile îl mai arată pe cântăreţul în vârstă de 45 de ani la secţia de poliţie, încătuşat şi vorbind cu poliţiştii: "Am băut doar un Martini", încearcă el să se apere.

Autorităţile din Sag Harbor au transmis acest videoclip presei în urma unui acord după o cerere formulată de mai multe mass-media care au solicitat publicarea acestuia invocând legea privind libertatea informaţiei.

Artistul a dat în judecată municipalitatea din Sag Harbor la începutul lunii martie, când aceasta a decis să publice imaginile video care au fost înregistrate de poliţie cu o cameră de corp, el susţinând că publicarea acestor imagini i-ar afecta reputaţia.

Justin Timberlake a mai susţinut în plângerea sa că videoclipul îl arată "într-o stare de extremă vulnerabilitate" şi că relevă "detalii intime ale aspectului său fizic, comportamentului, vorbirii şi conduitei" în timpul arestării din anul 2024.

Avocaţii săi şi cei ai municipalităţii au ajuns în cele din urmă la un acord pentru publicarea unei versiuni editate a videoclipului.

După ce a acceptat un acord de recunoaştere a vinovăţiei, Timberlake a pledat vinovat în septembrie 2024 la acuzaţia de conducere sub influenţa alcoolului, pentru care a plătit o amendă şi a efectuat 25 de ore de muncă în folosul comunităţii.