O prezentatoare a fost dată afară după ce a încetat să se vopsească și a apărut căruntă la televizor

Experiența prin care a trecut Lisa LaFlamme arată criteriile rigide și nedrepte cu care se confruntă femeile pe piața muncii, potrivit The Guardian, care a relatat că întâmplarea a provocat furie în rândul multor oameni și organizații media.

Într-un videoclip postat pe Twitter, prezentatoarea a anunţat că a fost înlăturată din funcţia ei la CTV National News, una dintre cele mai urmărite emisiuni de seară din ţară, potrivit News.

În clip, care a avut peste patru milioane de vizualizări, LaFlamme a spus că a fost „şocată şi întristată” de decizia de întrerupere a contractului.

Terrible news. Anticipate your replacement to be a younger woman wearing figure-hugging cocktail dresses with no business jacket. A male broadcaster is expected to wear business attire. Females expected to look like the male’s date for the evening.