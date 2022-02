VIDEO. Un reporter olandez este agresat în timpul unei transmisii LIVE de un gardian chinez

Potrivit New York Post, corespondentul olandez al radiodifuziunii publice, Sjoerd den Daas, a fost apucat, împins și bruscat de un gardian care purta o banderolă roșie, potrivit unei înregistrări a emisiunii de vineri.

„Corespondentul nostru @sjoerddendaas a fost scos din fața camerei de gardieni la ora 12.00 în direct, în NOS Journaal. Din păcate, acest lucru devine din ce în ce mai mult o realitate zilnică pentru jurnaliştii din China. El este bine și a putut să-și termine povestea câteva minute mai târziu”, a transmis postul respectiv într-un mesaj pe Twitter.

Onze correspondent @sjoerddendaas werd om 12.00u live in het NOS Journaal door beveiligers voor de camera weggetrokken. Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China. Hij is in orde en kon zijn verhaal gelukkig een paar minuten later afmaken pic.twitter.com/GLTZRlZV96