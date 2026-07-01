Țara devine primul nou participant care se alătură competiției după Australia, admisă în 2015. Decizia vine după un an tensionat pentru Eurovision, în care țări cu tradiție în concurs, precum Irlanda și Spania, s-au retras din cauza participării Israelului, scrie BBC.

Drumul Canadei către competiție a fost deschis săptămâna trecută, când postul public CBC/Radio-Canada a devenit membru cu drepturi depline al Uniunii Europene de Radio și Televiziune (EBU), organizația care organizează anual Eurovision.

Canada poate spune că are deja un câștigător al competiției. Cântăreața Céline Dion, născută în provincia Quebec, a reprezentat Elveția la Eurovision 1988 și a câștigat trofeul cu piesa Ne Partez Pas Sans Moi.

Mai mulți canadieni au participat de-a lungul anilor

De-a lungul anilor, și alți artiști canadieni au urcat pe scena Eurovision, reprezentând alte țări. Natasha St-Pier, originară din New Brunswick, a concurat pentru Franța în 2001, iar artista La Zarra, din Montreal, a reprezentat Franța în 2023.

Potrivit organizatorilor, Canada va debuta în semifinalele Eurovision 2027, care vor avea loc în Bulgaria.

CBC/Radio-Canada va anunța până la sfârșitul acestui an modul în care va fi ales reprezentantul Canadei.

Canada este departe de a fi prima țară din afara Europei care participă la Eurovision. Israelul și Australia sunt prezențe constante în competiție, iar Marocul a participat o singură dată, în 1980.

Guvernul condus de Mark Carney anunțase încă din noiembrie că lucrează împreună cu CBC pentru a analiza posibilitatea participării Canadei la Eurovision. Totodată, bugetul guvernului a inclus o finanțare de 150 de milioane de dolari canadieni (aproximativ 80 de milioane de lire sterline) pentru postul public.

Regulile Eurovision prevăd că pot participa doar țările ale căror organisme publice de radiodifuziune sunt membre ale EBU. Până recent, CBC avea doar statut de membru asociat.

„Vocea Canadei în această comunitate ne face mai puternici”, a declarat Noel Curran, directorul general al EBU.

5 state s-au retras din cauza participării Israelului

Rămâne neclar dacă țările care au boicotat ediția din 2026 vor reveni în competiție anul viitor. Irlanda, Islanda, Țările de Jos, Slovenia și Spania s-au retras din cauza deciziei EBU de a permite participarea Israelului.

Înaintea ediției din 2026, directorul Eurovision, Martin Green, a declarat că ușa rămâne deschisă pentru revenirea acestor radiodifuzori.

„Avem aici 35 de membri ai familiei noastre și este suficient pentru o mare sărbătoare. Dar ne lipsesc cei cinci care nu sunt prezenți. După încheierea concursului, vom relua dialogul și vom vedea ce se va întâmpla”, a spus acesta pentru BBC News.

Ediția din 2026 a fost câștigată de artista bulgară Dara, cu piesa Bangarang, astfel că Eurovision 2027 va fi organizat la Sofia.