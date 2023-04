O celebră actriță a ajuns să arate ca un monstru din cauza unei ciuperci mortale: „Nu doresc nici celui mai mare dușman”

Ciuperca mortală se răspândește pe piele, mânâncă în carne vie, iar în cele din urmă ajunge în sânge. Rata de mortalitate a pacienților care se infectează cu această ciupercă este între 30% și 60%.

Bacteria numită Candida auris s-a râspândit până în prezent în 28 din cele 50 de state americane. Cele mai multe cazuri au fost raportate în Nevada, California și Florida.

Centrele de control și prevenire a bolilor (CDC) au descris răspândirea alarmantă a acestei bacterii ca fiind "o amenințare gravă pentru sănătate la nivel mondial".

DuBarry, o actriță cunoscută care a apărut în emisiuni TV de succes precum Charlie's Angels, Days Of Our Lives și The Love Boat, se numără printre pacienții care au contactat această bacterie.

Fiica ei, actrița Samantha Lockwood, în vârstă de 40 de ani, a declarat pentru Daily Mail: „A fost o situație destul de oribilă, ca să fiu brutal de sinceră. După ce am văzut-o pe mama mea într-o asemenea stare, nu pot nici măcar să îi doresc celui mai mare dușman al meu ceea ce am văzut".

Femeia ar fi luat bacteria dintr-un spital.

„Nu am mai văzut-o niciodată. Și când am văzut-o...unul dintre ochii ei era complet ieșit din cap. Este o femeie superbă. Arăta ca un monstru. Era umflată cu edeme, avea tuburi care îi ieșeau din gât, limba îi era umflată", a povestit fiica actriței.

Fiica unei alte femei care a murit din cauza acestei ciuperci a declarat că medicii sunt de părere că pacienta ar fi putut lua bacteria de la tuburile de oxigen folosite în spital

Sharon McCreary, în vârstă de 61 de ani, a declarat pentru Daily Mail că mama ei, Lorraine, în vârstă de 86 de ani, a suferit un accident vascular cerebral fatal vara trecută, după ce a luat ciuperca mortală dintr-un spital în care era internată din cauza unei pneumonii.

Femeia a povestit despre momentul în care a aflat mai multe despre această bacterie.

„Am citit și m-am uitat la soțul meu și am spus: „Aceasta ucide 50% dintre persoanele care o iau". Am simțit o teamă, și era o teamă pe bună dreptate", a spus femeia, conform Mirror.

Aproape jumătate dintre pacienții care se infectează cu această bacterie mor în termen de 90 de zile, potrivit Centrului pentru controlul și prevenirea bolilor.

„În Statele Unite, cele mai multe cazuri de C. auris sunt rezultatul răspândirii locale în cadrul și între unitățile de sănătate din același oraș sau stat", transmite CDC.

