Andie MacDowell, la 60 de ani, apariție răvăşitoare la Festivalul de film de la Berlin

Festivalul de film de la Berlin s-a deschis joi seara cu o dramă semnată de regizoare Lone Scherfig. "The Kindness of Strangers" este unul dintre cele 17 lungmetraje care vor concura pentru trofeul Ursul de Aur.

Ediţia de anul acesta are în competiţie un număr record de femei şi un juriu format la egalitate din bărbaţi şi femei.

Andie MacDowell a arătat răvăşitor la cei 60 de ani ai săi într-o rochie neagră cu spatele gol.

Nici Juliette Binoche nu a fost mai prejos. Franţuzoaica de 54 de ani a optat pentru o ţinută pe talie din catifea şi dantelă. Binoche prezidează juriul ediţiei de anul acesta, format din bărbaţi şi femei în număr egal.

"În juriu e egalitate de gen, fapt minunat. Cred că lucrurile se schimbă într-un sens bun, iar acum vreau să văd filme din Africa, din America de Sud, din China cu staruri şi regizori de sex feminin", a declarat Juliette Binoche, actriță și președinte al juriului.

Festivalul este deschis de pelicula "The Kindness of Strangers", semnată de regizoarea daneză Lone Scherfig. Filmul este o dramă modernă despre un grup de oameni care încearcă să îşi reconstruiască vieţile după experienţe devastatoare. Acţiunea se desfăşoară într-un restaurant din New York.

Scherfig, în vârstă de 59 de ani, este una dintre cele şapte regizoare, un record în istoria Berlinalei, care au fost selectate în competiţia festivalului.

"Este un film despre bunătatea pe care ţi-o poate arăta un străin, despre cum atunci când nu avem pe nimeni, putem găsi sprijin într-un necunoscut. New Yorkul, în special în prezent, poate fi un loc dificil", a declarat Lone Scherfig, regizor.

În acest lungmetraj, actriţa Zoe Kazan, nepoata legendarului regizor american Elia Kazan, joacă rolul unei tinere mame care încearcă să scape de soţul abuziv.

"Ador ce face Lone, e o scriitoare minunată. Mi s-a părut că această poveste imaginată de ea e foarte importantă şi am fost impresionată de călătoria personajului meu", a declarat Zoe Kazan, actriță.

Reporter: -Crezi că există străini cu suflet mare?

Zoe Kazan: -Cred că da şi mai cred că lumea ar fi un loc trist dacă nu am crede asta.

România este reprezentată, la Berlin, de filmul "Monștri", primul lungmetraj al regizorului Marius Olteanu.

Pelicula despre problemele care apar într-un cuplu este nominalizată la categoria „cel mai bun debut".

