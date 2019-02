”Oh, Ramona”, noul filmat lansat de Cristina Iacob. Rolul jucat de Smiley

Pro TV

Superproducţia "Oh, Ramona", o nouă comedie ce poartă amprenta Cristinei Iacob, a avut avanpremiera de gală joi seara la București.

Filmul a fost ecranizat după o carte scrisă de comediantul și omul de radio Andrei Ciobanu și urmărește manifestul maturizării sexuale și morale al unei noi generații.

Printre actori se numără și Smiley, care a mai apărut și în pelicula "Selfie", o producție semnată de același regizor.

Inspirată de cartea lui Andrei Ciobanu, care s-a bucurat de mare succes, Cristina Iacob aduce în cinematografe o producţie care urmăreşte firul unei poveşti incitante, excitante și foarte amuzante a unei deveniri spectaculoase petrecută în adolescenţă.

Regizoarea mărturiseşte că povestea a atras-o imediat pentru că s-a regăsit în multe dintre întâmplările puse pe hârtie de Andrei.

"Este o poveste foarte aproape de mine, de experienţele mele ca adolescent. Când am citit cartea m-am regăsit în multe din descrierile lui Andrei Ciobanu", a declarat Cristina Iacob, regizor.

Din distribuţie nu putea să lipsească autorul cărţii, care a expus în volumul sau propriile povesti amoroase din adolecență.

"E vorbită pe limba tinerilor. Are exact limbajul pe care îl folosesc tinerii în ziua de astăzi şi tratează problemele pe care le au adolescenţii. Am tăiat mult din carte, am încercat să păstrăm doar ce este esenţial pentru poveste", a declarat Andrei Ciobanu, autorul cărții.

Rolul principal, cel al unui licean timid care se transformă într-un seducător irezistibil, este interpretat de Bogdan Iancu, cunoscut şi pentru rolul lui "Mihaiță" din serialul românesc "Pariu cu viaţa".

În pielea Ramonei a intrat o tânără născută în Polonia, care locuieşte în prezent în Londra şi a fost aleasă din 9.000 de tinere înscrise la casting.

Într-o apariţie de câteva secunde, în rolul unui poliţist, apare şi Smiley, care a semnat o parte din coloana sonoră a producţiei. Cântăreţul a mai apărut şi în filmul "Selfie" semnat de Cristina Iacob, un film care a înregistrat vânzări record în anul 2014.

"E mişto să intri în atmosferă, în atmosfera unei scene şi să faci feelingul ăla mai puternic", a declarat Smiley.

La gală au venit foarte multe vedete, printre care Andra şi Cătălin Măruţa. Filmul va avea avanpremiera în cinematografele din 49 de oraşe din ţară pe 13 şi 14 februarie.

