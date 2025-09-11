Nina Dobrev și Shaun White s-au despărțit la mai puțin de un an după ce și-au anunțat logodna. GALERIE FOTO

Campionul la snowboard, în vârstă de 39 de ani, și actrița din The Vampire Diaries, de 36 de ani, s-au despărțit după cinci ani de relație, a confirmat în exclusivitate pentru PEOPLE o sursă apropiată.

„A fost o decizie comună și nu a fost una ușoară, dar a fost luată cu dragoste și respect”, a declarat o persoană apropiată cuplului.

Reprezentanții lui White și ai Ninei Dobrev nu au răspuns solicitărilor de comentarii trimise de PEOPLE. Cei doi au fost fotografiați ultima dată împreună pe 31 august 2025, în Los Angeles, ținându-se de mână în timp ce își făceau cumpărăturile.

Însă pe 7 septembrie, Dobrev a pășit pe covorul roșu la premiera filmului Eternity din cadrul Festivalului Internațional de Film de la Toronto 2025 fără inelul de logodnă. Ea a și scos de la „favorite” postarea despre logodnă, care se afla fixată în partea de sus a profilului său de Instagram încă din octombrie 2024, când White a cerut-o în căsătorie.

Cum s-au cunoscut

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în 2012 în cadrul unui eveniment monden, dar au început să se cunoască abia în 2019, când au fost invitați ca vorbitori la un eveniment organizat în Florida de către motivational speaker-ul Tony Robbins.

Amintindu-și cina pe care au avut-o după acel eveniment, sportivul de trei ori medaliat cu aur olimpic a declarat pentru PEOPLE, în ianuarie 2022, că „de fapt, nu știam nimic despre Dobrev” la acel moment. Totuși, a fost fascinat când mai mulți membri ai personalului i-au cerut o fotografie cu ea. „Și eu eram: «Ce se întâmplă? Ce-i aici?». A fost de fapt foarte amuzant,” și-a amintit el.

Cei doi au început să se întâlnească în 2019 și s-au mutat împreună la începutul pandemiei de COVID-19. White și-a făcut relația oficială pe Instagram în mai 2020, când a publicat mai multe fotografii cu Dobrev.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













