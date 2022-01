Michael Madsen a anunțat moartea fiului său Hudson, de 26 de ani. Băiatul, care era finul lui Tarantino, s-ar fi sinucis

Getty

Al treilea dintre cei cinci copii ai actorului american Michael Madsen, care era şi finul lui Quentin Tarantino, a fost găsit fără viaţă la domiciliul său din Wahiawa, Hawai, pe 25 ianuarie. Autorităţile au indicat „o posibilă sinucidere”.

La 64 de ani, Michael Madsen a anunţat moartea fiului său Hudson în vârstă de 26 de ani. Data exactă a decesului nu a fost dezvăluită de autorităţile hawaiene, potrivit News.

„Avem inima frântă şi suntem copleşiţi de durere pentru pierderea lui Hudson. Amintirea sa şi lumina sa vor rămâne în memoria tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit. Vă cerem respectarea intimităţii şi respect în această perioadă dificilă”, a declarat actorul Michael Madsen pentru The Blast. Fiul său era şi finul regizorului Quentin Tarantino, cu care actorul a colaborat la mai multe filme, „Reservoir Dogs”, „Kill Bill vol. 1 şi 2.”, „Les Huit Salopards” sau „Once Upon a Time... in Hollywood”.

Aceasta este o nouă tragedie care afectează lumea cinematografiei americane, după ce acum o săptămână actriţa Regina King a anunţat moartea fiului ei Ian Alexander, care s-a sinucis, tot în vârstă de 26 de ani.

Fiul lui Michael Madsen era angajat al armatei americane

Potrivit primelor informaţii ale autorităţilor din Honolulu, ar fi vorba despre „o aparentă sinucidere”.

„Pot confirma că Hudson Lee Madsen, 26 de ani, a murit ca urmare a unei răni provocate de glonţ la cap într-o presupusă sinucidere pe insula Oahu”, a explicat pentru The Sun un purtător de cuvânt al medicului legist.

Hudson a ales o viaţă diferită de cea a tatălui său angajându-se în armata americană, departe de camerele de filmat de la Hollywood. El a fost plecat la Kabul, în Afganistan, înainte de a se căsători în 2018 cu soţia sa, Carlie.

Cu câteva zile înainte de decesul soţului ei pe insula Oahu unde locuiau, Carlie i-a mulţumit soţului pe Instagram pentru susţinerea lui necondiţionată în faţa tumorii ei de sân. Ea a dezvăluit şi probleme de fertilitate în martie.

Potrivit The Sun, mama sa Deanna Madsen a plecat direct către arhipelagul hawaian după aflarea teribilei veşti.