Melodia de Crăciun care parodiază piese celebre, scoasă de Elton John și Ed Sheeran

Suntem în luna cadourilor și știm cu toții că nu există sărbători de iarnă fără faimoasele cântece de Crăciun.

Anul acesta, Ed Sheeran și Elton John se numără printre cei care vor să ocupe locul 1 în topul melodiilor de Crăciun.

Cei doi artiști britanici au colaborat la piesa intitulată, simplu, "Merry Christmas", și speră să ocupe cu ajutorul ei prima poziție în topul britanic, în săptămâna dinaintea Crăciunului.

Melodia celebrează momentele speciale ale sărbătorilor și are parte de un videoclip vesel, în care cei doi artiști parodiază... alte melodii dedicate Crăciunului, cum ar fi "All I Want for Christmas îs You", a lui Mariah Carey, sau "Last Christmas", cântată de trupa Wham! la jumătatea anilor '80.