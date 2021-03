Elton John acuză Vaticanul de "ipocrizie", după refuzul de a binecuvânta căsătoriile gay

Reacția celebrului artist a venit după ce Vaticanul a publicat, luni, o notă în care se arată clar că Biserica Catolică nu poate binecuvânta uniunile între persoanele de acelaşi sex.

Elton John a publicat un mesaj pe Twitter în care susține că Vaticanul a finanţat o parte din filmul său biografic, în care este prezentată căsătoria sa cu David Furnish.

Mesajul său a fost însoţit de două imagini: un extras dintr-un ziar care anunţa refuzul Vaticanului de a binecuvânta căsătoriile homosexuale şi unul din Daily Beast cu titlul "Cum a cheltuit Vaticanul milioane pentru filmul biografic al lui Elton John".

"Cum poate Vaticanul să refuze binecuvântarea căsătoriilor homosexuale pentru să "sunt un păcat", dar să facă cu plăcere profit investind milioane în Rocketman, un film care celebrează fericirea pe care am găsit-o în căsătoria mea cu David?", a întrebat starul, punctând cu hashtagul #hypocrisy, potrivit News.ro.

How can the Vatican refuse to bless gay marriages because they “are sin”, yet happily make a profit from investing millions in “Rocketman” - a film which celebrates my finding happiness from my marriage to David?? #hypocrisy@VaticanNews @Pontifex pic.twitter.com/sURtrWB6Nd