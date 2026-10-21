Concurenții au fost nevoiți să își folosească ingeniozitatea, să se adapteze rapid și să demonstreze că pot face față presiunii, într-o seară care s-a încheiat cu o nouă eliminare. Show-ul a fost lider de audiență.

În prima probă a serii, concurenții au avut la dispoziție câte 100 de puncte MasterChef, pe care le-au putut folosi exclusiv pentru a-și procura ingredientele de la piață. Adrian a decis să riște toate punctele pentru a descoperi ce se ascundea sub cloșul cel mare și a câștigat jackpotul, obținând acces în cămara emisiunii. Mai târziu, Horia Brenciu a intrat în bucătăria MasterChef în calitate de invitat special, în cadrul testului sub presiune construit în jurul conceptului „All You Can Eat”, o provocare în care viteza, organizarea și capacitatea de adaptare au făcut diferența. După ce au pregătit peste 55 de preparate, concurenții aflați în pericol de eliminare au aflat verdictul final: Rareș Mititelu a părăsit competiția, după ce decizia de a prăji somonul afumat nu i-a convins pe cei trei Chefi.

Ediția de aseară MasterChef a înregistrat audiențe record pentru acest sezon, cu 24,5% mai mult față de media edițiilor anterioare, în rândul publicului național, activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Show-ul a înregistrat 6.1 puncte de rating și 20.2% cotă de piață, fiind lider de audiență în intervalul 20:28 – 23:31, în categoria de public menționată.

La nivel național, show-ul a fost urmărit de peste 850.000 de telespectatori în fiecare minut al emisiunii, iar peste 2,4 milioane de români au dat check-in.

În rândul publicului național, activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, emisiunea a fost vizionată, în medie, de peste 470.000 de telespectatori, iar peste 1,1 milioane de telespectatori au dat check-in.

În această seară, de la 20:30, la PRO TV, competiția gustului continuă cu noi provocări! Timpul va îngheța, iar concurenții vor trebui să își pună la încercare strategia, creativitatea și capacitatea de a lua cele mai bune decizii sub presiune. Cine va reuși să îi impresioneze pe Chefi, cine va ajunge în fața unei noi provocări și cine va fi nevoit să își ia rămas-bun de la competiție? Răspunsurile vin în această seară, într-o nouă ediție MasterChef.

Show-ul este în fiecare marți și miercuri, de la ora 20:30, la PRO TV și în avans, pe VOYO.

MasterChef România – Prinde gustul competiției!