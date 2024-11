Madonna, Michael Bloomberg şi LeBron James o susţin pe Kamala Harris la alegerile prezidenţiale din SUA

Vedeta pop a postat pe Instagram fotografii cu ea în Paris, însoţite de textul: „Parisul a fost atât de distractiv! Mi-a fost greu să plec, dar a trebuit să ajung acasă pentru a vota pentru Kamala Harris”.

Madonna nu este singura vedetă care şi-a anunţat sprijinul pentru candidata democrată. Harris poate conta pe sprijinul lui Taylor Swift, Beyoncé, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Usher, Pink, Jennifer Lopez şi Stevie Wonder, printre alţii. Rapperul Eminem şi-a declarat, de asemenea, sprijinul pentru vicepreşedintă la unul dintre mitingurile sale din Detroit, la 22 octombrie, iar cântăreţul Bruce Springsteen a cântat la un miting Kamala Harris în Atlanta, Georgia.

Şi starul NBA LeBron James o susţine pe Kamala Harris, scriind pe contul său personal X că „alegerea este clară pentru mine”.

What are we even talking about here?? When I think about my kids and my family and how they will grow up, the choice is clear to me. VOTE KAMALA HARRIS!!! pic.twitter.com/tYYlTmQS6e