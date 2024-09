Madonna, apariție îndrăzneață la New York Fashion Week. Ce gafă a făcut înainte de defilare. FOTO&VIDEO

Într-un videoclip distribuit pe X (cunoscut anterior sub numele de Twitter), câștigătoarea premiului Grammy poate fi văzută mergând cu dezinvoltură către locul care i-a fost alocat înainte de a se clătina în cizmele de piele înalte până la coapsă.

Mulțimea a făcut liniște timp de câteva secunde, timp în care Madonna și-a revenit după ce s-a sprijinit de un bărbat, probabil un agent de securitate, pentru stabilitate, potrivit Yahoo.

Deși pantofii ei ar fi putut cauza unele probleme, Madonna a fost ajutată de haina ei, care, pe lângă umerii mari, avea și o trenă lungă care, din fericire, a fost ținută în timp ce mergea prin sală.

Tonight in the middle of Rockefeller Center, #raullopez presented his spring 2025 collection

for Luar. In the front row at Luar by

Raul Lopez the queen @Madonna #Madonna for the fashion show: Luar "EN BOCA QUEDÓ" by Raul López SPRING-SUMMER 2025 READY-TO-WEAR collection runway pic.twitter.com/juJAHq7nlG