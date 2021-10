Lungmetrajul „Dune” a înregistrat 40 de milioane de dolari în weekendul de lansare

A fost un weekend bun pentru fanii science-fiction. Pelicula „Dune”, după romanul omonim al lui Frank Herbert, a debutat în cinematografe şi a ocupat fără prea mare bătaie de cap primul loc în box-office-ul american.

Regizată de Dennis Villeneuve, producția a strâns peste 40 de milioane de dolari din încasări. Asta, în ciuda faptului că a beneficiat de o lansare simultană și pe o platformă de streaming.

Filmul de groază "Halloweenul Ucide", eroul de săptămâna trecută, a încasat cu aproape 70% mai puțin decât în weekendul de debut, însă a rămas pe locul doi, cu suma de 14,5 milioane de dolari.

Iar pe locul trei în Boxoffice s-a clasat pelicula cu James Bond - "No time to die" care a obținut, în total, 120 de milioane de dolari doar în Statele Unite. Ultimul film cu Daniel Craig în rolul Agentului 007 îi are în distribuţie pe Rami Malek, Lashana Lynch, Léa Seydoux, Ana de Armas, Ben Whishaw şi Christoph Waltz. La nivel mondial, filmul a strâns 350 de milioane de dolari.

„Venom: Let There Be Carnage” (Sony) s-a clasat pe poziţia a patra, în coborâre trei locuri, după ce de vineri până duminică a acumulat încasări de 9,1 milioane de dolari.

Animaţia „Ron's Gone Wrong” (Fox) a debutat pe locul cinci în clasamentul nord-american, cu încasări de 7,3 milioane de dolari.

Animaţia „The Addams Family 2” (United Artist Releasing), un roadmovie exotic cu aventuri stranii şi umor bizar, a pierdut patru locuri, clasându-se pe şase, după ce, în al patrulea weekend de la lansare, a avut încasări de 4,3 milioane de dolari.

Drama istorică „The Last Duel” (Fox), regizată de Ridley Scott, cu actorii Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer şi Ben Affleck în distribuţie, a coborât cinci locuri, până pe şapte, şi a strâns 2,1 milioane de dolari.

Filmul fantasy „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” (Disney) a coborât şase locuri, până pe opt în al optulea weekend de la lansare, generând 2 milioane de dolari.

Filmul lui Wes Anderson „The French Dispatch” (Searchlight Pictures) a debutat pe locul nouă, generând încasări de 1,3 milioane de dolari din 52 de cinematografe, o medie de 25.000 de spectatori. Filmul îi are în distribuţie pe Bill Murray, Chalamet, Frances McDormand, Benicio del Toro, Tilda Swinton şi Adrien Brody.

Comedia indiană „Honsla Rakh” (N/A) a coborât şapte locuri, până pe poziţia a zecea, în al doilea weekend de la lansare acumulând 490.000 de dolari.