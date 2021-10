Getty

"Nu e vreme pentru murit" a fost cel mai vizionat film în acest weeked. În numai trei zile de la lansarea în cinematografele din Statele Unite, noua peliculă cu James Bond a avut încasări-record din bilete - 56 de milioane de dolari.

Pe locul al doilea în Box Office-ul american s-a clasat producția "Venom", partea a doua. Iar a treia poziție a fost ocupată de noua variantă a filmului de animaţie "Familia Adams".

James Bond a cucerit milioane de americani care au mers în acest weekend la film. În doar trei zile de la lansare, pelicula a rulat în peste 4.000 de săli de cinema, iar încasarile de 56 de milioane de dolari au fost peste asteptari si au plasat pelicula pe primul loc in Box Ofiice.

Suma va compensa costurile uriaşe de producţie, de 250 de milioane de dolari, plus alte 100 de milioane cheltuieli pe marketing. In plus, au fost pierderi de zeci de milioane de dolari din cauza lansării amanate, programată iniţial pentru aprilie 2020.

Mult-aşteptata producţie a depăşit cu brio filmul "Venom", partea doua, care ocupa weekendul trecut locul fruntaş în Box Office-ul american.

Producţia în care actorul Tom Hardy joacă rolul principal a mai adăugat alte 32 de milioane de dolari la cele 142 încasate din bilete, în cele 10 zile de la lansare.

Schimbăm registrul şi ajungem la deţinătorul medaliei de bronz în Box Office-ul american: noua versiune a peliculei "Familia Adams".

Filmul în care actriţa Charlize Theron îi dă viaţă personajului Morticia a strâns din încasări 10 milioane de dolari. Pelicula de animaţie a fost lansată în acest weekend şi în România.