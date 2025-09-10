La bine și la Roast începe pe PRO TV și VOYO. Anamaria Prodan, prima vedetă care intră în ringul glumelor acide

La bine și la Roast începe astăzi! Anamaria Prodan, prima vedetă care intră în ringul glumelor acide. Răzvan Exarhu: „Dacă vă simțiți jenați, înseamnă că ne-a iesit perfect, că roastul a functionat”

Astăzi, 10 septembrie, de la ora 21:30, telespectatorii PRO TV și VOYO sunt invitați să urmărească marea premieră a celui mai curajos show de comedie al toamnei: La bine și la Roast. Prima protagonistă care acceptă provocarea este Anamaria Prodan, una dintre cele mai puternice și influente femei din sportul românesc, gata să lase armura de impresar și să arate publicului că știe să râdă de sine cu aceeași forță cu care a câștigat pe terenul vieții.

Alături de ea vor urca pe scenă prieteni apropiați, printre care Adrian Mutu, Giani Kiriță, Florentin Petre, Florin Prunea și Ronald Gavril, care au avut curajul să o ia la țintă cu replici pline de ironie.

De partea cealaltă, echipa de comedianti — Bogdan Drăcea, Viorel Dragu, Ioana Luiza, Ioana State și Dan Frînculescu — promite un spectacol spumos, cu glume memorabile și un umor irezistibil.

La roast-ul susținut de Dan Frînculescu, Anamaria Prodan a oferit replica serii: „Dacă îți dau un pumn, cu buletinul în mână nu mai știi cum te cheamă”. “Asta nu cred că i-a plăcut. De fapt, sigur nu i-a plăcut, că a început să își arate inelele” afirmă Drăcea.

Totul se întâmplă sub bagheta roast master-ului Răzvan Exarhu, care a adăugat condimentul final: „Dacă vă simțiți jenați, înseamnă că ne-a iesit perfect, că roastul a functionat. Am râs de ceva ce nu se spune nici măcar în cercuri restrânse; poate doar în vestiare, dar nici măcar”.

La bine și la Roast promite să aducă în fiecare ediție personalități puternice, momente memorabile și un umor de calitate, care va surprinde atât prin sinceritate, cât și prin libertatea cu care invitații aleg să se expună. Nu ratați premiera show-ului, în această seară, de la ora 21:30, la PRO TV și pe VOYO. Un spectacol de comedie cum nu s-a mai văzut, unde fiecare replică ustură, dar lasă în urmă multă bună dispoziție.

La bine și la Roast – un show bine făcut!

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













