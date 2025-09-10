La bine și la Roast începe pe PRO TV și VOYO. Anamaria Prodan, prima vedetă care intră în ringul glumelor acide

Stiri Mondene
10-09-2025 | 10:11
la bine si la roast

La bine și la Roast începe astăzi! Anamaria Prodan, prima vedetă care intră în ringul glumelor acide. Răzvan Exarhu: „Dacă vă simțiți jenați, înseamnă că ne-a iesit perfect, că roastul a functionat”

autor
Știrile PRO TV

Astăzi, 10 septembrie, de la ora 21:30, telespectatorii PRO TV și VOYO sunt invitați să urmărească marea premieră a celui mai curajos show de comedie al toamnei: La bine și la Roast. Prima protagonistă care acceptă provocarea este Anamaria Prodan, una dintre cele mai puternice și influente femei din sportul românesc, gata să lase armura de impresar și să arate publicului că știe să râdă de sine cu aceeași forță cu care a câștigat pe terenul vieții.

Alături de ea vor urca pe scenă prieteni apropiați, printre care Adrian Mutu, Giani Kiriță, Florentin Petre, Florin Prunea și Ronald Gavril, care au avut curajul să o ia la țintă cu replici pline de ironie.

De partea cealaltă, echipa de comedianti — Bogdan Drăcea, Viorel Dragu, Ioana Luiza, Ioana State și Dan Frînculescu — promite un spectacol spumos, cu glume memorabile și un umor irezistibil.

La roast-ul susținut de Dan Frînculescu, Anamaria Prodan a oferit replica serii: „Dacă îți dau un pumn, cu buletinul în mână nu mai știi cum te cheamă”. “Asta nu cred că i-a plăcut. De fapt, sigur nu i-a plăcut, că a început să își arate inelele” afirmă Drăcea.

Citește și
PRO TV și VOYO devin destinația preferată a fanilor fotbalului
PRO TV și VOYO devin destinația preferată a fanilor fotbalului – Studio UEFA EURO U21 debutează în această seară

Totul se întâmplă sub bagheta roast master-ului Răzvan Exarhu, care a adăugat condimentul final: „Dacă vă simțiți jenați, înseamnă că ne-a iesit perfect, că roastul a functionat. Am râs de ceva ce nu se spune nici măcar în cercuri restrânse; poate doar în vestiare, dar nici măcar”.

La bine și la Roast promite să aducă în fiecare ediție personalități puternice, momente memorabile și un umor de calitate, care va surprinde atât prin sinceritate, cât și prin libertatea cu care invitații aleg să se expună. Nu ratați premiera show-ului, în această seară, de la ora 21:30, la PRO TV și pe VOYO. Un spectacol de comedie cum nu s-a mai văzut, unde fiecare replică ustură, dar lasă în urmă multă bună dispoziție.

La bine și la Roast – un show bine făcut!

Sursa: Pro TV

Etichete: protv, voyo, emisiune, la bine si la roast,

Dată publicare: 10-09-2025 10:11

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
Citește și...
A fost anulată una dintre cele mai urmărite emisiuni de seară din SUA, unde era des criticat Donald Trump
Stiri externe
A fost anulată una dintre cele mai urmărite emisiuni de seară din SUA, unde era des criticat Donald Trump

The Late Show, una dintre cele mai urmărite emisiune de seară din Statele Unite, care venea adesea cu mesaje critice la adresa președintelui Donald Trump, a fost anulată.

PRO TV și VOYO devin destinația preferată a fanilor fotbalului – Studio UEFA EURO U21 debutează în această seară
Stiri Sport
PRO TV și VOYO devin destinația preferată a fanilor fotbalului – Studio UEFA EURO U21 debutează în această seară

PRO TV și VOYO aduc o experiență completă de fotbal odată cu lansarea Studio UEFA EURO U21 – o emisiune dedicată celor mai importante momente și analize ale marilor competiții fotbalistice, precum UEFA European Under 21 Championship.

Statul „vânează” banii populației. Începe campania „Tezaur” cu dobânzi record, neimpozabile. Avantaje și condiții
Stiri Economice
Statul „vânează” banii populației. Începe campania „Tezaur” cu dobânzi record, neimpozabile. Avantaje și condiții

Statul încearcă din nou să atragă investiții de la populație, prin obligațiuni cu dobândă extrem de atractivă. O emisiune nouă de bonuri „Tezaur” începe din 13 ianuarie, cu dobânzi de până la 7,8%, care nu se impozitează, spre deosebire de depozite.

Recomandări
Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Președintele Nawrocki a convocat o ședință de urgență
Stiri externe
Polonia a doborât drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Președintele Nawrocki a convocat o ședință de urgență

Noapte albă la granița estică a NATO, în Polonia, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării. Varșovia a ridicat de la sol mai multe aeronave de luptă, care au deschis focul asupra aparatelor de zbor ale Moscovei.

Guvernul se digitalizează ca să poată reduce deificitul. Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, ca în Estonia
Stiri Economice
Guvernul se digitalizează ca să poată reduce deificitul. Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, ca în Estonia

Bugetul țării ar urma să fie gestionat electronic, în timp real, de pe o platformă online. De anul viitor, România va avea o astfel de aplicație de planificare bugetară, spune ministrul Finanțelor, după o discuție cu Banca Mondială.

Alertă aeriană în România după un atac masiv cu drone în Ucraina, aproape de graniță. MApN a ridicat avioanele de luptă
Stiri actuale
Alertă aeriană în România după un atac masiv cu drone în Ucraina, aproape de graniță. MApN a ridicat avioanele de luptă

România a ridicat de la sol două aeronave de luptă F-16 ale Forţelor Aeriene Române, în urma atacului masiv cu drone din Ucraina, dar Ministerul Apărării anunţă că nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Septembrie 2025

45:59

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 09 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Septembrie 2025

01:45:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28