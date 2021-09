La 85 de ani, Florin Piersic a jucat în spectacolul cu numărul 1220. „Vreau să mai trăiesc”

Pro TV

"Publicul este partenerul meu cel mai prețios, fără el n-aș fi nimic.” - spune îndrăgitul actor Florin Piersic la revenirea pe scenă după aproape doi ani de absență.

Florin Piersic a marcat pe scena cinematografului din Cluj-Napoca, orașul lui natal, spectacolul cu numărul 1220.

Cu această ocazie a vorbit cu emoție despre succes, regrete dar și despre dorul de calde îmbrățișări și aplauze.

Florin Piersic: "Eu nu vreau să mă îmbolnăvesc niciodată. Vreau să mai trăiesc!"

La 85 de ani, Florin Piersic își trăiește viața cu speranța. Vorbește mult și are puterea să glumească.

Actorul - cu o carieră de peste șase decenii, Harap Alb - pentru unii, Mărgelatu - pentru alții - a stat în ultimii doi ani departe de scenă. Joi a revenit în fața publicului, acasă, în Cluj - Napoca - în cinematograful care ii poartă numele.

Florin Piersic: "Uitați-vă la mine, atât vă spun! 1220 de spectacole în seara asta!"

Pe scenă, Florin Piersic a pășit greu. Medeea Marinescu - partenera lui de spectacol - i-a fost, în unele momente, sprijin.

Florin Piersic: "Dacă vă spun câți ani am, vă ridicați și plecați acasă."

Din public, medicul care are grijă de sănătatea lui Florin Piersic l-a supravegheat atent pe marele actor. Cel care - de-a lungul carierei - a jucat în peste 55 de filme și multe piese de teatru a avut emoții. După spectacol, a urmat și un regret.

Florin Piersic: "Ne îmbrățișăm, ne pupăm cu toți care veneau - ceea ce acum nu e voie. Și îmi pare rău că nu e voie și e cam târziu, ca eu să mai aștept să mă pup cu vreo admiratoare a mea."

Florin Piersic este unul dintre cei mai iubiți actori români. Pe scena Teatrului Național din București a interpretat zeci de roluri. Debutul în film și l-a făcut în "Ciulinii Bărăganului", talentul și l-a evidențiat în "Neamul Șoimăreștilor" iar "De-aș fi Harap Alb" este pelicula care l-a făcut cunoscut.

Rolurile lui de haiduc din filme sunt celebre. A fost pe rând Anghel Șaptecai, Grigore Pintea și Mărgelatu - personajul cu pălărie și mantie neagră - cu care se identifica.

Florin Piersic: "Arătam grozav de bine. Îmi place să mă văd în filmele vechi, în Harap Alb, în altele, când mă văd îmi vine să mă pup pe ecran, dar mi-e frică să nu mă curentez."

Medeea Marinescu, actriță: "Îmi dau seama cu fiecare zi care trece că Florin Piersic e un bun național de care trebuie să ne bucurăm și cumva trebuie să îl prețuim."

Florin Piersic joacă acum în spectacolul "Străini în noapte". După Cluj-Napoca, piesa de teatru urmează să fie pusă în scenă în Iași, Suceava, București și Craiova. Alte planuri, actorul, spune că nu își mai face. Poate, doar unul...

Florin Piersic: "Ce planuri să am la vârsta asta? Păi, nu știu cum să spun, e o vârstă la care.. recunosc, mă țin de femei să nu cad. Dar adevărul e că nu am niciun plan. Nu am planuri. Decât să fiu sănătos."