Florin Piersic Jr, Tudor Chirilă și George Piștereanu au jucat alături de staruri de la Hollywood în filmul „Protejatul”

Florin Piersic Jr, Tudor Chirilă și George Piștereanu au jucat alături de staruri ca Michael Keaton ori Samuel L. Jackson în filmul „Protejatul”.

Este una dintre cele mai așteptate producții ale acestui an și a fost filmată în mare parte în România. 55 de zile a stat echipa la noi în țară. În București au fost recreate decoruri care au reprodus diferite colțuri ale lumii.

Fimul, care va avea premiera pe 20 august, spune povestea unei tinere pe nume Anna. Salvată în copilărie de un asasin, este antrenată pentru a deveni unul dintre cei mai buni ucigaşi plătiți din lume. Când mentorul îi este omorât, Anna îl vânează pe criminal pentru a se răzbuna.

"The Protégé" sau Protejatul este una dintre cele mai mari producţii filmate în ţara noastră în ultimii ani. Actorilor consacraţi la Hollywood precum Michael Keaton, Samuel L. Jackson şi Maggie Q li s-au alăturat actori români, cum ar fi Florin Piersic Jr, Tudor Chirilă, George Piștereanu şi Cosmin Dominte.

Tudor Chirilă, actor: "Am petrecut 7 zile pe platoul de filmare, am avut rolul mâinii drepte a unui mafiot local, care deschide filmul, destul de la început. Sunt mai multe scene, am şi o moarte destul de violentă. Lucrurile astea sunt spectaculoase".

Florin Piersic Jr, actor: "Cu Samuel Jackson nu m-am întâlnit decât în situaţia în care eram deja la pământ, adică eram căzut pe jos, iar el trebuia să îmi tragă un glonţ în cap. M-a întrebat dacă sunt ok, dacă stau bine, dacă am toate apărătorile puse".

În România, filmările au durat 55 de zile. S-au desfăşurat în Bucureşti şi Snagov, cu ajutorul producătorilor serialului Las Fierbinţi, şi au fost recreate decoruri din Laos, Vietnam sau Londra.

Gabriel Popescu, producător Frame Film: "Am avut 200 de tehnicieni români angajaţi la film, 50 de tehnicieni din afară, a fost o echipă mixtă, cerinţele au fost uriaşe. Reşedinţa de vară a lui Ceauşescu a fost transformată într-un compant al unui bogătaş vietnamez”.

Regizorul filmului, Martin Campbell, a devenit faimos după ce a făcut "Masca lui Zorro" sau "James Bond - Casino Royale" și "GoldenEye". A vorbit despre acest film pentru ŞTIRILE PROTV.

Martin Campbell: ”Când ajungi într-o țară ca România, unde nu ai mai fost până acum, îți imaginezi altceva. Sunt pentru prima oară aici și nici nu m-am gândit până acum să vin aici. Mi-am imaginat că oamenii nu sunt foarte pricepuți, dar sunt foarte buni. Se lucrează la standarde internaționale!”

George Piștereanu, actor: "Ce mi-a plăcut, în afară de faptul că am jucat cu Samuel Jackson, e atenţia regizorului pentru fiecare actor în parte. A vrut să mă cunoască chiar dacă era un rol extrem de mic. M-a întrebat "crezi că e ok?" nişte chestii care pe mine m-au făcut să mă simt ca pe un platou de film".

În aceste zile, în Braşov, se filmează şi Django, un serial european cu o desfăşurare impresionantă de forţe. Filmările au loc până în luna noiembrie, iar echipa va ajunge şi în Bucureşti și Dobrogea.