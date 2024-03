Cine va câștiga Oscarul pentru cel mai bun film, în 2024. Previziuni și analize

Interpretul de film Irina-Margareta Nistor alături de actorul, scenaristul, regizorul și producătorul creativ Anghel Damian vor comenta gala în direct.

Înaintea celei de-a 96-a ediții a Premiilor Oscar, care va avea loc pe 10 martie în SUA (11 martie 2024 în România, din cauza fusului orar), Jake Coyle și Lindsey Bahr, jurnaliști specializați în filme de la Associated Press, au făcut câteva previziuni despre posibilii câștigători.

CEL MAI BUN FILM

Nominalizări: "American Fiction"; "Anatomia unei căderi"; "Barbie"; "The Holdovers"; "Killers of the Flower Moon"; "Maestro"; "Oppenheimer"; "Past Lives"; "Poor Things"; "The Zone of Interest".

Lindsey Bahr: ”Va fi "Oppenheimer." Nu doar pentru că a câștigat toate celelalte premii importante: este o recunoaștere care vine de mult timp pentru Christopher Nolan și Emma Thomas, care au mai fost nominalizați de două ori pentru cel mai bun film, pentru "Inception" și "Dunkirk", dar a căror influență și impact asupra industriei și chiar asupra premiilor Oscar s-a extins mult dincolo de un simplu număr de nominalizări (inclusiv prin conducerea unei campanii de salvare a filmului). Dar poate că a meritat așteptarea pentru a obține acest moment cu un film precum " Oppenheimer".

Jake Coyle: ”Este "Oppenheimer" până la capăt, iar singura întrebare este câte premii va lua în cele din urmă. (Eu zic opt.) Dar să aplaudăm unul dintre cele mai bune filme din istoria recentă. Anul acesta nu există niciun film prost. Nominalizările merg de la epic la indie, de la blockbuster la arthouse. De asemenea, aveți mai multe comedii decât de obicei, inclusiv "Barbie" și geamănul ei rău, "Poor Things".

CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ

Nominalizări: Annette Bening, "Nyad"; Lily Gladstone, "Killers of the Flower Moon"; Sandra Hüller, "Anatomy of a Fall"; Carey Mulligan, "Maestro"; Emma Stone, "Poor Things".

Jake Coyle: ”Într-o seară care ar trebui să fie previzibilă, se anunță o noapte plină de suspans. Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon") și Emma Stone ("Poor Things") sunt aparent la egalitate de puncte, iar cotele le împart în mod egal. Eu o să dau un avantaj lui Gladstone, care vine după o mare victorie la Screen Actors Guild Awards și care are o istorie în joc pe potențiala ei victorie. Ea ar fi prima americancă nativă care ar câștiga un Oscar, o perspectivă pe care "Saturday Night Live" a glumit cu colegii ei nominalizați spunând: "Vă rugăm să nu ne lăsați să câștigăm". Totuși, Stone este absurd de bună în "Lucruri sărace" și șansele ei nu pot fi respinse. Ea a câștigat la BAFTA, iar alegătorii internaționali de la Oscar înclină din ce în ce mai mult cursele strânse.”

Lindsey Bahr: ”Știi că este un an greu atunci când celelalte trei interpretări foarte reușite și total angajate nu sunt nici măcar în discuție. Îmi doresc ca Gladstone să câștige, dar ceva îmi spune că Stone va fi cea care va urca pe scenă (și nu, nu Searchlight sau publiciștii ei îmi șoptesc la ureche).”

CEL MAI BUN ACTOR

Nominalizări: Bradley Cooper, "Maestro"; Colman Domingo, "Rustin"; Paul Giamatti, "The Holdovers"; Cillian Murphy, "Oppenheimer"; Jeffrey Wright, "American Fiction".

Lindsey Bahr: ”Acesta va fi unul dintre cele mai mari momente de așteptare în noaptea decernării premiilor Oscar, în timp ce așteptăm să aflăm dacă cel mai bun actor îi revine lui Paul Giamatti sau lui Cillian Murphy. Niciunul dintre ei nu a mai câștigat acest premiu înainte și amândoi au oferit performanțe incontestabil de mari și memorabile, ambele implicând băutură din belșug și diferite tipuri de regrete, dar numai una dintre ele i-a oferit actorului șansa de a rosti melodic "Monet, Manet, Picasso" și apoi, ei bine, de a trage un pârț. Totuși, cred că Murphy, care nu a câștigat niciun Oscar, a prins valul și va primi trofeul pentru portretul său singular și interior al unui gigant imposibil de complex.”

Jake Coyle: ”Oricât de mult ne-am dori cu toții să vedem o bătaie de pomină între Murphy și Giamatti - doi băieți faimoși și foarte apreciați actori de caracter care au parte de un moment de lider - acel tete-a-tete nu s-a materializat. Murphy a câștigat atât la SAGs, cât și la BAFTAs, și cred că vânturile potrivnice din "Oppenheimer" sunt pur și simplu prea puternice pentru ca Giamatti să reușească.”

CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ ÎN ROL SECUNDAR

Nominalizări: Emily Blunt, "Oppenheimer"; Danielle Brooks, "The Color Purple"; America Ferrera, "Barbie"; Jodie Foster, "Nyad"; Da'Vine Joy Randolph, "The Holdovers".

Jake Coyle: ”Această cursă a fost o cursă sigură de luni de zile, făcând ca Randolph să fie aproape sigură că va ajunge la primul ei premiu Oscar. Dintre cele trei interpretări perfecte din filmul "The Holdovers" al lui Alexander Payne (celelalte fiind Giamatti și nou-venitul Dominic Sessa), sensibilitatea mamei îndurerate a lui Randolph a făcut-o pe aceasta să devină o candidată sigură la Oscar.”

Lindsey Bahr: ”Într-adevăr, și să sperăm că cel care citește cardul câștigătorului pronunță corect numele ei (spre deosebire de alții în acest sezon). Psst...este DAY-Vine.”

CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL SECUNDAR

Nominalizați: Sterling K. Brown, "American Fiction"; Robert De Niro, "Killers of the Flower Moon"; Robert Downey Jr. "Oppenheimer"; Ryan Gosling, "Barbie"; Mark Ruffalo, "Poor Things".

Lindsey Bahr: ”Va fi doar o seară "Oppenheimer" și putem presupune cu toții că Robert Downey Jr. va fi cel care va sări pe scenă pentru a accepta. Ultima oară când a fost nominalizat a fost în 2008, pentru "Tropic Thunder", iar victoria sa nu va fi doar pentru că l-a interpretat pe răzbunătorul Lewis Strauss, ci, la fel ca și Jamie Lee Curtis anul trecut, o recunoaștere așteptată a vieții sale în divertisment. În plus, ține un discurs bun și sunt sigur că păstrează ce e mai bun pentru final.”

Jake Coyle: ”Sincer, ce grup puternic de nominalizați. Downey va câștiga primul său Oscar, despre care nimeni nu va spune că nu-l merită (deși eu i l-aș fi înmânat pentru "Kiss Kiss Kiss Bang Bang"). De Niro, la aproape o jumătate de secol după ce a câștigat acest premiu pentru un filmuleț numit "The Godfather, Part II", se întoarce din nou, făcând cea mai bună treabă a sa din ultimii ani. Brown, care dă un asemenea zvâcnet la "American Fiction", este la fel de bun ca oricine lucrează în prezent. Ruffalo, grozav în orice, ar trebui să primească într-o bună zi, în curând, tratamentul de "Oscar întârziat" pe care Downey îl primește anul acesta. Iar Gosling ar putea fi cel mai bun actor comic al nostru. Va pierde, dar numai pentru că Ken al său este Prea bun.”

CEL MAI BUN REGIZOR

Nominalizări: "Anatomia unei căderi", Justine Triet; "Ucigașii lunii de flori", Martin Scorsese; "Oppenheimer", Christopher Nolan; "Lucrurile sărace", Yorgos Lanthimos; "Zona de interes", Jonathan Glazer.

Jake Coyle: ”Am impresia că lipsește cineva aici? Da, acesta este locul unde s-a vorbit cel mai mult despre ocolirea regizoarei Greta Gerwig pentru "Barbie". Poate că Gosling încă mai țipă de groază, dar agitația s-a mai liniștit. (Totuși, Gerwig ar fi trebuit să fie nominalizată.) În orice caz, acesta este premiul lui Nolan, cu siguranță. Va fi primul său Oscar pentru regie, o încoronare tardivă pentru unul dintre cei mai respectați autori de la Hollywood. Pentru a vedea cât de rare pot fi aceste șanse, nu trebuie să vă uitați mai departe de colegul nominalizat, Scorsese. El l-a câștigat o singură dată.”

Lindsey Bahr: ”Este un grup atât de mare, chiar și așa. Iar Nolan va merge cu siguranță și el la stația de gravură cu acest trofeu în mână.”

CEL MAI BUN DOCUMENTAR

Nominalizări: "Bobi Wine: The People's President"; "The Eternal Memory"; "Four Daughters"; "To Kill a Tiger"; "20 Days in Mariupol".

Lindsey Bahr: ”Este un pic amuzant să vorbești despre un film realizat de colegii tăi, dar nu este greu când este vorba de ceva atât de grozav precum " 20 Days in Mariupol " al lui Mstyslav Chernov, care este atât un documentar incredibil, cât și candidatul clar la această categorie. A câștigat deja un BAFTA și un DGA. A pierdut PGA-ul în fața unui film care nu a fost nominalizat la Oscar ("American Symphony"). Este dificil de urmărit, dar tocmai asta este ideea: Acesta este un film care stă mărturie la lucrurile oribile de care ai vrea să îți întorci privirea - urgent, oportun și deja un document istoric esențial al unei atrocități care continuă.”

Jake Coyle: ”Acest sezon al premiilor a fost marcat de absența aproape totală a menționării pe scenă a războaielor din Ucraina și Gaza. Marea excepție este reportajul sobru conținut în "20 de zile în Mariupol", care documentează în mod sfâșietor primele zile ale invaziei Rusiei în Ucraina. Trebuie remarcat, de asemenea, că acest premiu a fost acordat în urmă cu un an filmului "Navalnîi", portretul intim al liderului opoziției ruse, Alexei Navalnîi, recent decedat.”

CEL MAI BUN FILM INTERNAȚIONAL

Nominalizări: "Io Capitano", Italia; "Zile perfecte", Japonia; "Societatea zăpezii", Spania; "Salonul profesorilor", Germania; "Zona de interes", Regatul Unit.

Jake Coyle: ”Acesta va fi desemnat cu siguranță "The Zone of Interest", drama Holocaustului de Jonathan Glazer, o dramă înfricoșătoare și magistrală din punct de vedere formal. Este un film nominalizat la categoria "cel mai bun film", ceea ce arată că Academia are o mare considerație pentru acest film. Filmul meu preferat din 2023 - sublimul film finlandez "Fallen Leaves", care a fost preselecționat - ar fi fost totuși alegerea mea. Sau radiantul "Perfect Days" al lui Wim Wenders, cu ușurință cel mai bun film despre un curățător de toalete din Tokyo pe care îl veți vedea vreodată.”

Lindsey Bahr: ”Aceasta este întotdeauna cea mai crudă categorie, în care toată cinematografia internațională este redusă la cinci nominalizări. De ce nu 10 și aici? Și, aveți dreptate, atunci când un film internațional primește și o nominalizare pentru cel mai bun film, puteți paria, de obicei, că va câștiga cel puțin acest premiu. Dar chiar și un Oscar pare prea mic pentru un triumf precum cel al lui Glazer. Ca să citez un prieten: "'The Zone of Interest' pare mai mult o piesă de muzeu decât o operă de divertisment."

CEL MAI BUN FILM DE ANIMAȚIE

Nominalizări: "The Boy and the Heron"; "Elemental"; "Nimona"; "Robot Dreams"; "Spider-Man: Across the Spider-Verse".

Lindsey Bahr: ”Spre deosebire de mulți ani în categoria filmelor de animație, majoritatea acestor filme merită din plin recunoașterea. "Spider-Man: Across the Spider Verse" este probabil favoritul, dar pentru că primul a câștigat deja premiul, eu merg pe varianta " The Boy and the Heron" al lui Hayao Miyazaki. Miyazaki are totuși două Oscaruri, unul competitiv pentru "Spirited Away" și un trofeu onorific din partea Consiliului Guvernatorilor Academiei. Cu toate acestea, indiferent dacă acesta este sau nu ultimul său film (el continuă să tachineze), ar fi unul dintre acele momente care nu pot fi ratate, mai ales că nu a fost prezent la ceremonia de decernare a premiului pentru "Spirited Away" din 2003 (modul său de a protesta împotriva războiului din Irak).”

Jake Coyle: ”Se va alege între "The Boy and the Heron" sau "Spider-Man: Across the Spider-Verse". Le iubesc pe amândouă, dar o să aleg continuarea "Spider-Verse". A triumfat la premiile Annie, un precursor puternic, și a aruncat în aer ceea ce înseamnă de obicei continuările la Hollywood. Originalul din 2018 a câștigat, de asemenea, acest premiu, așa că o victorie pentru "Across the Spider-Verse" ar fi prima dată când primele două filme dintr-o franciză ar câștiga cel mai bun film de animație.”

Decernarea premiilor OSCAR 2024 va fi transmisă în direct, luni, 11 martie, de la ora 01:00 dimineața, exclusiv, pe VOYO.

Sursa: AP Etichete: , , , Dată publicare: 01-03-2024 20:00