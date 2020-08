FOTO. Prima apariție a lui Ozzy Osbourne la câteva luni de când a anunțat că suferă de Parkinson

Acesta a fost surprins cu părul cărunt. El a fost fotografiat în mașină alături de soția sa Sharon.

Este prima apariție a artistului, în public, după luni de zile de la momentul în care a dezvăluit diagnosticul de Parkinson, în ianuarie 2020.

PICTURE EXCLUSIVE: Ozzy Osbourne is unrecognizable with grey hair as he steps out with wife Sharon https://t.co/5iZEMKbKiQ pic.twitter.com/irV8uquBjr