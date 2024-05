FOTO. Fanii lui Taylor Swift, șocați de ceea ce s-a întâmplat în timpul unui concert al artistei din Paris: ”De ce ai risca?”

Potrivit TMZ, fotografia șocantă a devenit virală, din motive evidente, după ce a fost postată de o femeie care spune că se afla la spectacolul de vineri seară de la La Défense Arena... în secțiunea de locuri în picioare.

În fotografie se vede un copilul întins pe ceea ce pare a fi o jachetă cu pene, în timp ce un adult se află deasupra lui.

Who's the dumbass who brought their baby in the pit of Taylor Swift's concert? https://t.co/sJKDrzbFLb pic.twitter.com/XuQC1CkhXE