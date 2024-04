FOTO. Celebra Patti Smith i-a răspuns lui Taylor Swift, după ce vedeta pop i-a folosit numele într-o melodie

Celebra cântăreață Patti Smith i-a răspuns lui Taylor Swift, după ce vedeta de muzică pop a pomenit numele ei într-o melodie care dă și titlul noului album, "The Tortured Poets Department ", care a fost lansat oficial în urmă cu câteva zile.

"Tu nu ești Dylan Thomas/ Eu nu sunt Patti Smith/ Aici nu e Chelsea Hotel/ Suntem niște idioți moderni", se plânge Swift în refrenul melodiei în care își întreabă iubitul cine va fi acolo pentru a-l îmbrățișa și pentru a-l ”cunoaște” așa cum numai ea îl cunoaște.

Apoi tot ea răspunde la întrebare: "Nimeni. Nimeni".

Vineri seară, Patti Smith i-a trimis un mesaj lui Swift prin intermediul aplicației Instagram, unde a publicat imagini cu ea citind "Portretul artistului ca un tânăr câine" de Dylan Thomas, o colecție de povestiri scurte publicate pentru prima dată în 1940.

Într-o formă poetică potrivită, Smith a scris următorul mesaj pe Instagram:

"Aceasta este

spunând că am fost

mișcată să fiu

menționată în

compania

marelui

poet galez

Dylan Thomas.

Mulțumesc, Taylor."

Albumul "Tortured Poets Department" a lui Swift menționează diverși artiști în versurile care se aud pe parcursul său.

Numele lui Smith și Thomas apar prima dată în melodia "The Tortured Poets Department", care menționează și o conversație personală despre Charlie Puth - plus referiri la Jack Antonoff și Lucy Dacus, din cercul social al lui Swift - notează publicația Billboard.

Pe măsură ce albumul avansează, ascultătorii aud numele Clarei Bow și ale lui Stevie Nicks în piesa "Clara Bow".

Nicks și-a lăsat o amprentă ”Tortured Poets Department”, după ce a scris un poem - "For T - and me..." - pe care Swift a ales să îl tipărească și să îl pună pe carcasa albumului.

Patti Smith este o cântăreață, compozitoare, poetă, pictoriță și autoare americană, al cărei album de debut ”Horses” din 1975 a transformat-o într-un reprezentant influent al mișcării punk rock din New York.

Patti Smith a îmbinat rockul și poezia în opera sa, iar în 1978, cel mai cunoscut cântec al ei, "Because the Night", scris împreună cu Bruce Springsteen, a ajuns pe locul 13 în topul Billboard Hot 100 și pe locul 5 în UK Singles Chart.

În 2005, Smith a fost numită Comandor al Ordinului Artelor și Literelor de către Ministerul francez al Culturii, iar în 2007, a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

