Noul album al lui Taylor Swift a înregistrat un miliard de stream-uri pe Spotify în doar o săptămână

Noul album al lui Taylor Swift, `The Tortured Poets Department", a devenit primul care a atins un miliard de difuzări pe Spotify într-o săptămână.

Platforma a anunţat pe X, cu două zile înainte de finalul săptămânii, că a devenit „cel mai difuzat album într-o singură săptămână" şi a depăşit un miliard, numărul exact nefiind dezvăluit.

După lansarea sa în 19 aprilie, albumul de 31 de piese a devenit cel mai difuzat pe Spotify într-o singură zi.

Swift s-a autodepăşit cu acest ultim record, pe care îl deţinea anterior cu „Midnights". Se estimează că acel album a generat peste 230 de milioane de dolari pentru casa ei de discuri Universal în 2022.

Cifrele complete privind vânzările şi streaming-ul pentru noul album vor fi publicate joi, dar s-a anunţat că au fost deja vândute 1,5 milioane de copii ale albumului, inclusiv 700.000 de exemplare pe vinil, un record în sine.

Recenzile au fost amestecate, Alexis Petridis de la The Guardian lăudând scrisul „excepţional de talentat" al lui Swift într-un elogiu de patru stele, însă o recenzie a revistei Paste Magazine a evidenţiat „un nivel izbitor de nulitate morală" pe un album "gol".

Swift îşi va petrece restul anului în turneul „Eras", care va include date în Anglia şi Canada. Turneul a devenit deja primul care a obţinut venituri de peste un miliard de dolari. La începutul acestei luni, Forbes a anunţat că Swift a devenit miliardară.

Cântăreaţa şi compozitoarea este aşteptată, de asemenea, să debuteze ca regizoare de lungmetraj cu un film cu Searchlight, care încă nu are titlu. Anul trecut a fost lansat filmul ei de concert Taylor Swift: The Eras Tour, care a avut încasări de peste 260 de milioane de dolari la nivel mondial. Acesta este acum filmul de concert cu cele mai mari încasări lansat vreodată. Adrian Horton, de la The Guardian, l-a numit „stupefiant de grandios".

