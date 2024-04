Taylor Swift a lansat un nou album, „The Tortured Poets Department", care ar face trimitere la un fost iubit

"Totul este corect în dragoste şi în poezie... Noul album 'The Tortured Poets Department' este de acum disponibil", a scris vedeta americană într-un mesaj publicat pe contului de Instagram.

Cântăreaţa a anunţat lansarea acestui album încă din luna februarie, în timp ce participa la gala de decernare a premiilor Grammy, cele mai prestigioase recompense atribuite de industria muzicală americană, unde a câştigat pentru a patra oară premiul pentru cel mai bun material discografic al anului, stabilind un nou record.

Milioanele sale de fani, denumiţi "Swifties", aşteptau de atunci cu mare nerăbdare lansarea discului şi au încercat să descifreze în fiecare mesaj online al artistei diverse indicii despre lucrurile la care ar trebui să se aştepte din partea noului ei album.

Printre elementele cunoscute: albumul conţine colaborări cu grupul britanic Florence + The Machine şi cu rapperul american Post Malone, care o acompaniază pe vedeta pop în primul single al discului, "Fortnight".

"Sunt o foarte mare admiratoare a lui Post Malone datorită calităţii sale de compozitor, experimentelor lui muzicale şi a acelor melodii pe care el le compune şi care îţi rămân în minte pentru totdeauna", a declarat Taylor Swift pe Instagram.

"Am avut ocazia de a vedea această magie prinzând viaţă atunci când am lucrat împreună la 'Fortnight'", a adăugat ea, anunţând şi că un videoclip al acestei piese va fi lansat vineri seară.

La 34 de ani, Taylor Swift a devenit la începutul acestui an prima artistă din lume devenită miliardară doar cu ajutorul veniturilor obţinute din muzica sa.

Un fost iubit, rap şi rock

Printre teoriile care circulă despre noul ei album: "The Tortured Poets Department" ar face trimitere la un fost iubit al cântăreţei, actorul britanic Joe Alwyn.

Titlul albumului s-ar inspira, de altfel, dintr-o discuţie purtată în cadrul grupului "The tortured man club", pe care Joe Alwyn îl organiza alături de Paul Mescal şi Andrew Scott, alţi doi actori.

Lista pieselor de pe noul material discografic, 16 în total, oferă deja câteva indicii: "So Long, London", "I Can Fix Him (No Really I Can)" şi "The Smallest Man Who Ever Lived" sunt trei cântece ale căror titluri par să sugereze că un bărbat britanic ar fi fost implicat într-adevăr în tematica acestui album.

Destăinuirile făcute, fără mănuşi, despre perioadele petrecute alături de foştii ei iubiţi au devenit, de altfel, o adevărată tradiţie pentru Taylor Swift, cântec după cântec.

Actualul ei partener de viaţă este un star al fotbalului american, Travis Kelce, recent câştigător al Super Bowl. Iar el consideră că noul album este "incredibil".

Prin noua ei victorie obţinută la gala Grammy Awards din februarie, Taylor Swift a depăşit mai multe legende ale muzicii americane, cum ar fi Frank Sinatra, Paul Simon şi Stevie Wonder.

La aproape 20 de ani după ce s-a lansat în muzică, nimic nu pare să o oprească.

Turneul ei mondial, "The Eras Tour", ar trebui să adune în total încasări de 2 miliarde de dolari, după ce a doborât deja anul trecut pragul de 1 miliard de dolari - o premieră în istoria muzicii.

La trei săptămâni după Beyonce

Vedeta americană, originară din Pennsylvania, compune cântece încă din adolescenţă şi a debutat în capitala muzicii country, oraşul Nashville.

S-a îndepărtat treptat de acest stil muzical considerat atât de american şi a început să urce în topuri. În 2018, a părăsit casa de discuri Big Machine şi s-a alăturat grupului Universal, fără să deţină drepturile asupra albumelor sale precedente.

Prin reînregistrarea primelor ei discuri pentru a prelua controlul asupra acestora, a reuşit să convingă fanii şi industria muzicală, un nou tur de forţă pentru această artistă esenţială din peisajul culturii populare americane.

Cu 283 de milioane de admiratori pe Instagram, ea este atât de influentă în rândul tinerilor americani încât politicienii au început să îşi imagineze impactul pe care ea ar putea să îl aibă asupra alegerilor prezidenţiale din noiembrie, în pofida faptului că artista vorbeşte foarte rar despre acest subiect.

Noul ei album a fost lansat pe platformele muzicale la trei săptămâni după cel al unei alte legende americane, Beyonce, care a lansat discul "Cowboy Carter".

Noul disc al vedetei pop-R&B, cu numeroase influenţe country, ar putea fi un concurent serios la următoarea ediţie a premiilor Grammy. Alături, probabil, de noul album al unei alte vedete: Billie Eilish va lansa materialul discografic "Hit Me Hard and Soft" pe 17 mai.

Însă toate aceste artiste, atât de bogate şi de influente, insistă cu fiecare ocazie: muzica este cea care contează.

"Noul album mi-a reamintit că a scrie muzică este ceea ce mă face să continui", a dezvăluit recent Taylor Swift.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: