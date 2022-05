Finala Eurovision 2022. La ce oră începe și unde poți vedea show-ul online

Facebook/Eurovision Romania

Finala Eurovision 2022 are loc sâmbătă seară, la ora 22:00 (ora României). Reprezentanții a 25 de țări vor urca pe scena de la Sala Pala Olimpico din Torino, gazda show-ului în acest an.

România va fi reprezentată în finala Eurovision 2022 de artistul WRS. Acesta va urca pe scenă al doilea, după reprezentantul Cehiei.

Eurovision 2022. Vezi finala online

În România, finala Eurovision 2022 este transmis de Televiziunea Română - pe TVR 1 şi TVR Internaţional, sâmbătă 14 mai, de la ora 22:00.

Finala Eurovision poate fi urmărită și online. Eurovision Song Contest va transmite show-ul pe canalul de YouTube oficial al competiției.

Finala Eurovision 2022. Ce țări s-au calificat

Sunt 25 de țări care vor întrece în finala Eurovision 2022 de la Torino, calificate direct în această fază, sau după ce au trecut de semifinale din această săptămână.

Țările calificate din prima semifinală: Elveţia, Armenia, Islanda, Lituania, Portugalia, Norvegia, Grecia, Ucraina, Republica Moldova şi Ţările de Jos.

Țările calificate din a doua semifinală: România, Belgia, Republica Cehă, Azerbaidjan, Polonia, Finlanda, Estonia, Australia, Suedia şi Serbia.

Lor li se vor adăuga cele cinci mari plătitoare (big five), care sunt calificate automat în finală. Este vorba despre Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia.

Cele 25 de finaliste vor urca pe scenă în ordinea următoare: Republica Cehă, România, Portugalia, Finlanda, Elveţia, Franţa, Norvegia, Armenia, Italia, Spania, Ţările de Jos, Ucraina, Germania, Lituania, Azerbaidjan, Belgia, Grecia, Islanda, Republica Moldova, Suedia, Australia, Marea Britanie, Polonia, Serbia, Estonia.

Melodiile din finala Eurovision 2022

1. Cehia: We Are Domi – „Lights Off”

2. România: WRS – „Llámame”

3. Portugalia: MARO – „Saudade, Saudade”

4. Finlanda: The Rasmus – „Jezebel”

5. Elveţia: Marius Bear – „Boys Do Cry”

6. Franţa: Alvan & Ahez – „Fulenn”

7. Norvegia: Subwoolfer – „Give That Wolf A Banana”

8. Armenia: Rosa Linn – „Snap”

9. Italia: Mahmood & Blanco – „Brividi”

10. Spania: Chanel – „SloMo”

11. Regatul Ţărilor de Jos: S10 – „De Diepte”

12. Ucraina: Kalush Orchestra – „Stefania”

13. Germania: Malik Harris – „Rockstars”

14. Lituania: Monika Liu – „Sentimentai”

15. Azerbaijan: Nadir Rustamli – „Fade To Black”

16. Belgia: Jérémie Makiese – „Miss You”

17. Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – „Die Together”

18. Islanda: Systur – „Með Hækkandi Sól”

19. Republica Moldova: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov – „Trenuleţul”

20. Suedia: Cornelia Jakobs – „Hold Me Closer”

21. Australia: Sheldon Riley – „Not The Same”

22. Marea Britanie: Sam Ryder – „SPACE MAN”

23. Polonia: Ochman – „River”

24. Serbia: Konstrakta – „In Corpore Sano”

25. Estonia: Stefan – „Hope”

După anunţarea finaliştilor, artiştii au tras la sorţi în care dintre cele două părţi ale show-ului vor concura, iar producătorii au stabilit ordinea de intrare în concurs.

Astfel, România, reprezentată de artistul WRS, va intra în prima parte a finalei, de pe poziţia cu numărul 2.

Show-ul va fi deschis de reprezentanţii Republicii Cehe, We Are Domi, cu melodia "Lights Off" .

Republica Moldova, care i-a trimis în Italia pe Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov, va fi pe poziția 19.

Ucraina, considerată de mulți favorită la câștigarea concursului, reprezentată de Kalush Orchestra, va intra pe poziția cu numărul 12.

Cine este WRS, reprezentantul României în finala Eurovision 2022

Andrei Ursu, sau WRS, cum este cunoscut de public, are 28 de ani și este originar din Buzău. Acesta a luat pentru prima dată contact cu publicul când a participat la „Românii au Talent!” și la „Vocea României”.

WRS a început să danseze încă de la vârsta de 12 ani alături de mari artiști din industria românească de muzică, precum Antonia, Corina Bud, Andreea Bănică și Ruby.

Andrei Ursu a fost invitatul lui Marius Manole în show-ul ”Întrebarea Mesei Rotunde”, unde a vorbit și despre Eurovision.

Întrebat dacă e un dezavantaj sau avantaj faptul că Eurovision este o competiție cu accente LGBT, WRS a răspuns: ”Mi se pare un mare avantaj... Sunt drăguțel, arăt bine... Îmi place viața mult și mie și relaționez foarte bine cu conceptul show-ului ăstuia de a sărbători diversitatea. Mi se pare foarte mișto că fac asta în 2022”.

Doar românii care se află în afara țării îl pot vota pe WRS în finala Eurovision 2022. Aceștia pot vota #2 pentru reprezentantul nostru de maxim 20 de ori de pe acelaşi număr de telefon.

Punctajele cumulate - acordate de juriu şi de telespectatorii din ţară -, vor fi dezvăluite în ordine alfabetică de reprezentanţii celor 40 de ţări înscrise la actuala ediţie a Eurovision.