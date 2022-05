Finala Eurovision 2022. România intră în concurs de pe poziția a doua. Programul complet al show-ului

Shutterstock

Organizatorii Eurovision 2022 au anunțat ordinea în care vor urca pe scena de la Torino reprezentanții celor 25 de țări calificate în marea finală, care va avea loc sâmbătă, 14 mai, la ora 22:00.

România intră a doua în marea finală Eurovision 2022

După anunţarea finaliştilor, artiştii au tras la sorţi în care dintre cele două părţi ale show-ului vor concura, iar producătorii au stabilit ordinea de intrare în concurs.

Astfel, România, reprezentată de artistul WRS, va intra în prima parte a finalei, de pe poziţia cu numărul 2.

Show-ul va fi deschis de reprezentanţii Republicii Cehe, We Are Domi, cu melodia "Lights Off" .

Republica Moldova, care i-a trimis în Italia pe Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov, va fi pe poziția 19.

Ucraina, considerată de mulți favorită la câștigarea concursului, reprezentată de Kalush Orchestra, va intra pe poziția cu numărul 12.

În total, 20 de ţări au intrat în finala Eurovision în urma a două semifinale, în care au fost selectaţi câte 10 finalişti. Acestora li s-au alăturat concurenţii ai ţărilor calificate automat în finală - Marea Britanie, Franţa, Italia, Spania, Germania. Câştigătorul Eurovision va fi ales în urma votului juriilor de specialitate din ţările participante, cumulat cu votul publicului. Votul juriului şi votul publicului au ponderi egale, potrivit Agerpres.

Ordinea de intrare în finala ESC 2022:

1. Cehia: We Are Domi – „Lights Off”

2. Romnia: WRS – „Llámame”

3. Portugalia: MARO – „Saudade, Saudade”

4. Finlanda: The Rasmus – „Jezebel”

5. Elveţia: Marius Bear – „Boys Do Cry”

6. Franţa: Alvan & Ahez – „Fulenn”

7. Norvegia: Subwoolfer – „Give That Wolf A Banana”

8. Armenia: Rosa Linn – „Snap”

9. Italia: Mahmood & Blanco – „Brividi”

10. Spania: Chanel – „SloMo”

11. Regatul Ţărilor de Jos: S10 – „De Diepte”

12. Ucraina: Kalush Orchestra – „Stefania”

13. Germania: Malik Harris – „Rockstars”

14. Lituania: Monika Liu – „Sentimentai”

15. Azerbaidjan: Nadir Rustamli – „Fade To Black”

16. Belgia: Jérémie Makiese – „Miss You”

17. Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – „Die Together”

18. Islanda: Systur – „Með Hækkandi Sól”

19. Republica Moldova: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov – „Trenuleţul”

20. Suedia: Cornelia Jakobs – „Hold Me Closer”

21. Australia: Sheldon Riley – „Not The Same”

22. Marea Britanie: Sam Ryder – „SPACE MAN”

23. Polonia: Ochman – „River”

24. Serbia: Konstrakta – „In Corpore Sano”

25. Estonia: Stefan – „Hope”

Românii din toate ţările participante la această ediţie Eurovision (cu excepţia României) vor putea vota „Llamame” în finală, sâmbătă.

WRS - "Llamame", melodia României în finala Eurovision 2022

WRS, cu melodia "Llamame", şi-a câştigat locul în finala concursului european, după semifinala de joi noaptea, alături de reprezentanţii altor nouă ţări.

"Mă bucur că juraţii au apreciat piesa noastră, fanii s-au mobilizat şi au promovat-o în social media, iar astăzi românii din diaspora au votat 'Llamame'. Este un sentiment formidabil să ştii că ai alături de tine atât de mulţi compatrioţi care te susţin şi votează pentru un rezultat cât mai bun al României la Eurovision. Le promit tuturor că nu îi voi dezamăgi în finală!", a declarat WRS după semifinală, potrivit TVR.

Cine este WRS

Andrei Rusu sau WRS (pronunțat URS) cum este știut de public, este un tânăr talentat din Buzău în vârstă de 28 de ani.

WRS a luat pentru prima data contact cu publicul când a participat la Românii au talent și la Vocea României.

WRS a fost din totdeauna pasionat de muzică și dans, încă de la vârsta de 12 ani a început să danseze alături de mari arstiști din industria românească de muzică, Antonia, Corina Bud, Andreea Bănică și Ruby.

”Părinții mei sunt dansatori și ne-au inspirat mie și surorii mele pasiunea pentru dans. S-a lipit și muzica de mine și am început să cânt încă din clasele primare, cântam la serbări, însă nu am studiat, pentru că mama mi-a spus ori dans, ori muzică și până la urmă am ales dansul și apoi, când am început să fac banuți, am zis să îmi cizelez și acest skill extra, cântatul, și am început pe la 19 ani să merg la lecții de canto. Chiar dacă încearcă cineva să îți taie aripile mergi înainte către visul tău, pentru că trebuie sigur să se întâmple cumva. Au fost mulți oameni care mi-au spus să rămân mai bine la dans. Au fost și oameni care mi-au dat încredere și m-au susținut. Îmi doresc să fac asta mult timp de acum încolo”, a declarat artistul într-un interviu la Vorbește Lumea.

Unde puteți urmări finala Eurovision 2022

Finala Eurovision are loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Sala Pala Olimpico din Torino, sub sloganul "The sound of beauty", şi va fi transmisă în direct la TVR 1 şi TVR Internaţional, începând cu ora 22:00.

Finala poate fi urmărită și online, pe contul de YouTube al Eurovision.

Românii din toate ţările participante la această ediţie Eurovision (cu excepţia României) vor putea vota din nou "Llamame" în Marea Finală de sâmbătă seara, informează TVR.