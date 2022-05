”Încercare suspectă de manipulare a votului” în finala Eurovision 2022. Comunicat oficial

Shutterstock

Procesul de votare a juriului din 6 țări la Eurovision 2022 a fost afectat din cauza unor posibile tentative de ”manipulare”, astfel că organizatorii au fost nevoiți să intervină și să modifice unele voturi.

Astfel, în timpul desfășurării concursului, European Broadcasting Union’s (EBU) a făcut un anunț, susținând că a existat ”un vot neregulat”.

Din acest motiv, voturile juriului din țări precum România, Azerbaidjan și Georgia au fost citite de supervizorul executiv al UER al concursului, Martin Österdahl, în locul juriului țărilor respective.

VIDEO, mai jos, anunțul juriului României, citit de Martin Österdahl (minutul 25:32):

Situația a fost semnalată și de formația Zdob și Zdub, pe pagina lor de Facebook.

”Referitor la voturile juriului, a intervenit EBU. Le-a anulat. Căutați în internet declarația EBU. Voturile din 6 țări au fost anulate” - le-au spus muzicienii moldoveni fanilor lor de pe rețeaua de socializare.

Comunicatul oficial European Broadcasting Union’s (EBU) despre Eurovision 2022 :

”În analiza procesului de votare al juriului, realizat de către partenerul de vot pan-european al Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU), după cea de-a doua repetiție generală a celei de-a doua semifinale a Concursului Eurovision 2022, au fost identificate anumite modele de vot neregulate în rezultatele a șase țări.

Pentru a respecta Instrucțiunile de vot ale Concursului, EBU a lucrat cu partenerul său de vot pentru a calcula un rezultat înlocuitor agregat pentru fiecare țară în cauză, atât pentru a doua semifinală, cât și pentru Marea Finală (calculat pe baza rezultatelor altor țări care au înregistrări similare de vot.

Acest proces a fost recunoscut de Monitorul Independent de Votare.

EBU ia extrem de în serios orice încercare suspectă de a manipulare a votului la Eurovision și are dreptul de a elimina astfel de voturi, în conformitate cu Instrucțiunile Oficiale de Vot, indiferent dacă astfel de voturi ar putea influența sau nu rezultatele și/sau rezultatul votului.”

Procedura de vot pentru finala Eurovision 2022

Câştigătorul trofeului Eurovision 2022 a fost ales în urma voturilor pe care le-a obținut atât din partea juriului fiecărei țări, dar şi cu voturile publicului, care au avut ponderi egale.

Astfel, juriul din România, de exemplu, precum și cel din Republica Moldova, au dat câte 12 puncte Ucrainei.

În final, însă, în urma voturilor juriilor din cele 40 de țări votante, România s-a clasat pe locul 21 (12 puncte), iar Moldova pe 20 (14 puncte).

În schimb, telespectatorii au dat României 53 de puncte, în timp ce Republica Moldova a obținut un impresionant punctaj de 239.

Ucraina a beneficiat de sprijinul cel mai puternic al telespectatorilor, obținând 439 puncte.

Clasamentul final Eurovision 2022:

1. Ucraina: Kalush Orchestra – “Stefania”

2. Marea Britanie: Sam Ryder – “SPACE MAN”

3. Spania: Chanel – “SloMo”

4. Suedia: Cornelia Jakobs – “Hold Me Closer”

5. Serbia: Konstrakta – “In Corpore Sano”

6. Italia: Mahmood & Blanco – “Brividi”

7. Republica Moldova: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov – “Trenuleţul”

8. Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – “Die Together”

9. Portugalia: MARO – “Saudade, Saudade”

10. Norvegia: Subwoolfer – “Give That Wolf A Banana”

11. Regatul Ţărilor de Jos: S10 – “De Diepte”

12. Polonia: Ochman – “River”

13. Estonia: Stefan – “Hope”

14. Lituania: Monika Liu – “Sentimentai”

15. Australia: Sheldon Riley – “Not The Same”

16. Azerbaidjan: Nadir Rustamli – “Fade To Black”

17. Elveţia: Marius Bear – “Boys Do Cry”

18. România: WRS – “Llámame”

19. Belgia: Jérémie Makiese – “Miss You”

20. Armenia: Rosa Linn – “Snap”

21. Finlanda: The Rasmus – “Jezebel”

22. Cehia: We Are Domi – “Lights Off”

23. Islanda: Systur – “Með Hækkandi Sól”

24. Franţa: Alvan & Ahez – “Fulenn”

25. Germania: Malik Harris – “Rockstars”