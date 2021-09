Regina Elisabeta a II-a, ducii de Cambridge și Boris Johnson au felicitat-o pe Emma Răducanu, după succesul de la US Open

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, ducii de Cambridge - William și Catherine - precum și premierul Boris Johnson au felicitat-o pe sportiva cu origini românești.

„Te felicit pentru succesul obținut la Campionatul de tenis Open al Statelor Unite. Este o realizare remarcabilă la o vârstă atât de fragedă și este o dovadă a muncii și dedicării tale. Nu mă îndoiesc că performanța ta remarcabilă și a adversarei tale, Leylah Fernandez, va inspira următoarea generație de jucători de tenis. Îți transmit cele mai calde urări de bine ție și numeroșilor tăi susținători”, se arată într-un mesaj semnat de regină.

La rândul lor, ducii de Cambridge au scris pe contul oficial de Twitter al Palatului Kensington: „Multe felicitări, Emma Răducanu, pentru uluitoarele tale performanțe și pentru victoria istorică la un Grand Slam! Incredibil - suntem cu toții atât de mândri de tine!”.

Huge congratulations @EmmaRaducanu on your stunning performances and historic Grand Slam victory! Incredible –we are all so proud of you. @LeylahFernandez well done on your amazing achievements at this year’s #USOpen, it’s been a pleasure to watch. C