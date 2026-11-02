Nouă grilă de programe. Emisiunea fenomen „Dansez pentru tine” revine la PRO TV după 20 de ani

În timp ce aceste proiecte prind contur în culise, PRO TV își reafirmă angajamentul de a le aduce telespectatorilor din România povești captivante, divertisment memorabil și experiențe unice.

Una dintre cele mai importante noutăți este revenirea emisiunii fenomen Dansez pentru tine, la două decenii de la debut.

Douăzeci de ani de la lansarea producției originale marchează și continuarea serialului Băieți Buni: Pe Viață.

Primăvara lui 2027 aduce pentru cei de acasă și lansarea formatului de succes internațional Most Wanted, precum și serialul Tati Time, care extinde universul creat de filmele de succes Tati Part-Time și Tati Full-Time.

Noua grilă include și o adaptare românească a formatului Kitchen Nightmares - Pe muchie de cuțit, precum și un sezon special MasterChef Celebrity.

Românii au talent, care revine cu un sezon REAL spectaculos cu legendara Nadia Comâneci

Grila PRO TV nu ar fi completă fără câteva dintre producțiile îndrăgite de public: Românii au talent, care revine cu un sezon REAL spectaculos, având-o în juriu pe legendara Nadia Comăneci; Săriți de pe Fix, care aduce rețeta sa consacrată de umor , răsturnări de situație neașteptate și momente de divertisment imprevizibile; și Las Fierbinți, care revine cu farmecul său inconfundabil și personajele sale emblematice, ce au cucerit inimile telespectatorilor din generații întregi.

„PRO TV are o legătură extraordinară cu publicul din România, iar ambiția noastră este să o consolidăm și mai mult. În această grilă reunim divertismentul pe care oamenii îl îndrăgesc, povești care captivează și surprind, precum și idei noi care ne duc mai departe. Ne dorim să creăm televiziune relevantă, care aduce oamenii împreună și le oferă telespectatorilor motive să aleagă PRO TV. Ne bazăm pe atuurile noastre, dar continuăm, în același timp, să ne provocăm să evoluăm și să oferim din ce în ce mai mult” spune Christian Anting, CEO PRO TV.