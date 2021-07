După o pauză de peste 2 ani, la Cannes s-a întins covorul roșu. Jodie Foster, trofeu onorific

Dichisite și cu zâmbetele exersate, vedetele din lumea filmului au revenit la Cannes pentru cea de-a 74-a ediţie a Festivalului de Film.

Deși consemnul era că măștile se pot scoate doar sus, pe scările palatului, pentru fotografia de grup, mai nimeni nu a respectat regula.

Vedetele nu s-au conformat nici interdicției decretate de organizatori pentru îmbrățișări și pupături. La ceremonia inaugurală, actrița americană Jodie Foster a primit un trofeu onorific, la exact 45 de ani de când filmul care a făcut-o celebra, "Taxi Driver", câștiga Palme D'or.

Astfel, după o pauză de mai bine de doi ani, la Cannes s-a întins din nou covorul roșu. În seara deschiderii, densitatea de vedete pe metru pătrat a ilustrat îndelunga așteptare: începând cu juriul condus de regizorul american Spike Lee, de neratat în rozul lui electrizant, până la Pedro Almodovar ori Jessica Chastain.

Dacă Hellen Mirren și Andie McDowell par să-și fi ratat, în mod surprinzător, machiajul, în schimb, Jodie Foster la aproape 59 de ani, a fost impecabilă. A însoțit-o - pe covorul roșu și în sală - soția ei, Alexandra Hedison, fotograf și regizor de profesie.

Lui Jodie Foster i-a fost decernat trofeul Palme D'or onorific pentru întreaga carieră.

Jodie Foster: ”Pentru mine, să mă întorc în Franța, unde mi-am început cariera, cu "Taxi driver", e foarte emoționant. Scorsese, Harvey Keitel și Robert de Niro nu voiau să iasă din hotel, le era frică. Toată lumea, inclusiv cronicarii, spuneau că filmul e prea violent și ei nu voiau să stea de vorba cu nimeni. Și eu, care vorbeam franceză, am ajuns să vorbesc în numele lor”.

Festivalul s-a deschis cu proiecția, în afara competiției, a filmului "Annette", cu Adam Driver şi Marion Cotillard în rolurile principale. Este povestea unui cuplu format de un actor de stand-up şi o cântăreaţă faimoasă, bulversați de naşterea unui copil extrem de neobişnuit. Filmul face trimiteri atât la mişcarea #MeToo, cât şi la dificultatea oamenilor de a împăca viaţa de familie cu celebritatea.

La conferinţa de presă a juriului, s-a vorbit nu atât de filme, cât despre injustiţie şi discriminare. Spike Lee este primul cineast de culoare care conduce juriul de la Cannes. Îmboldit de ziariști, Lee a estimat că nu prea s-a schimbat mare lucru pentru populația de culoare, de când și-a lansat, în 1989, chiar la Cannes, controversatul său "Do the right thing".

Spike Lee: ”Când vezi ce a pățit fratele Eric Garner (sufocat de polițist în cursul arestării , în 2014), ori cum a fost ucis, linșat practic, regele George Floyd... Ai fi zis că la peste 30 și nenorociți de ani de la filmul meu, negrii nu vor mai fi vânați ca animalele. Totuși, mă bucur să fiu aici”.