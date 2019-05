Cannes 2019. Filmul "Parasite", regizat de Bong Joon-Ho, a câştigat trofeul Palme d'Or

Lungmetrajul "Parasite", regizat de cineastul sud-coreean Bong Joon-Ho, a câştigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes.

În 2018, trofeul Palme d'Or a revenit peliculei japoze 'Shoplifters', regizată de cineastul Hirozaku Kore-Eda.

Trofeul i-a fost înmânat cineastului sud-coreean de legendara actriţă franceză Catherine Deneuve. În discursul pe care l-a rostit înainte de a anunţa câştigătorul trofeului Palme d'Or, cineastul Alejandro Gonzalez Inarritu a spus că juriul a luat această decizie în unanimitate.

Filmul "Parasite", cu o durată de 132 de minute, prezintă pe marele ecran povestea familiei Ki-taek, ai cărei membri sunt şomeri şi devin deosebit de interesaţi de stilul de viaţă al bogatei şi strălucitoarei familii Parks, până când ajung să fie prinşi într-o dramă provocată de un incident neaşteptat.

Bong Joon-Ho, cunoscut deja pe plan internaţional graţie unor lungmetraje precum "Snowpiercer" (2013) şi "Okja" (2017), a fost selectat la Cannes în secţiunea Un Certain Regard cu filmele "Tokyo!" (2008) şi "Madeo" (2009). În 2017, regizorul sud-coreean a fost selectat în competiţia oficială de pe Croazetă şi a concurat pentru trofeul Palme d'Or cu filmul "Okja".

Citește și Cerere inedită în căsătorie pe covorul roșu de la Cannes. Cei doi au atras toate privirile

În 2018, trofeul Palme d'Or a revenit peliculei japoze 'Shoplifters', regizată de cineastul Hirozaku Kore-Eda.

Cea de-a 72-a gală de decernare a premiilor de pe Croazetă a avut loc sâmbătă seară la Palais des Festivals din Cannes. Prezentatorul principal al ceremoniei a fost actorul francez Edouard Baer. Juriul competiţiei oficiale a fost prezidat de cineastul mexican Alejandro Gonzalez Inarritu.

Cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes s-a încheiat sâmbătă seară prin tradiţionala ceremonie de decernare a premiilor.

Palmaresul complet al competiţiei oficiale:

Trofeul Palme d'Or: "Parasite", de Bong Joon-Ho

Marele Premiu al Juriului: "Atlantique", de Mati Diop

Premiul Juriului: "Les Miserables", de Ladj Ly, şi "Bucurau", de Kleber Mendonca Filho şi Juliano Dornelles

Menţiune specială: "It Must Be Heaven", de Elia Suleiman

Palme d'Or onorific: Alain Delon

Premiul pentru regie: Jean-Pierre şi Luc Dardenne ("Le Jeune Ahmed")

Premiul pentru scenariu: Celine Sciamma ("Portrait de la jeune fille en feu")

Premiul de interpretare feminină: Emily Beecham ("Little Joe", de Jessica Hausner)

Premiul de interpretare masculină: Antonio Banderas ("Dolor y gloria", de Pedro Almodovar)

Trofeul Camera d'Or: "Nuestras Madres", de Cesar Diaz

Palme d'Or pentru scurtmetraj: "The Distance Between Us and the Sky", de Vasilis Kekatos

Menţiune specială pentru scurtmetraj: "Monstruo Dios", de Agustina San Martin.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!