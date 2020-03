Dezvăluri din culise, ”Imperiul leilor”: ”Pare că ești dur, dar în realitate ..”

Omul de afaceri Cristian Onețiu, investitor la emisiunea ”Imperiul leilor”, difuzată la PRO TV, a povestit într-un interviu acordat lui Vitalie Cojocari ce se întâmplă, de fapt, în spatele camerelor de filmat.

Întrebat în emisiunea ”Interviurile lui Vitalie”, difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro, cum se face că, în unele cazuri, investitorii reușesc ”în doar câteva minute” să înțeleagă potențialul unei posibile afaceri, Onețiu a explicat că, în realitate, oamenii de afaceri stau de vorbă cu participanții la emisiune cel puțin o oră.

Însă, pentru că întrebările investitorilor sunt - de cele mai multe ori - plicticoase, în emisiunea difuzată la PRO TV apare doar rezumatul discuțiilor.

”Suntem noi foarte deștepți. De aia am ajuns noi acolo. În realitate este foarte simplu. Noi stăm de vorbă 60 de minute, poate chiar 90 de minute, cu fiecare. Însă întrebările noastre sunt foarte plicticoase într-un show. Ei editează 5 minute, 6, 7, nu știu cât iese pentru fiecare. Ce este apetisant într-un show TV, adică, dacă întrebăm care este gross margin-ul, care este EBITA, care este life time value of a client ... și omul se uită și zice ce e asta? Ce înseamnă asta? Ce prostii sunt astea? E o limbă a noastră, afacereza, pe care noi o vorbim, dar nu este prea apetisantă la televizor. Și atunci se iau de acolo bucăți în care noi îii zicem mai dur, bă, ai făcut sau n-ai făcut? Pentru că se cheamă Imperiul Leilor.”

De asemenea, unii investitori par că sunt duri cu tinerii antreprenori, însă în realitate ....

Vitalie Cojocari: Da, tu chiar ești dur acolo. Așa e impresia..

Cristian Onețiu: ”Da, după ce stai de vorbă un sfert de oră cu un om și vrei să-l ajuți, și după aceea el tot îți spune niște lucruri și vezi că n-ai cu cine vorbi. Bă, pe bune, hai că ți-am spus de 10 ori treaba asta, hai s-o tăiem, nu mă interesează, și pui doar bucata aia, pare că ești dur. Dar noi, în realitate ... oamenii ne cunosc, știu cum suntem. Explicăm, încercăm să-i facem pe ceilalți să înțeleagă, avem momente când ne retragem și spunem e destul, m-am clarificat. Dar, dacă iei doar bucata aia, pare aproape nepoliticos să-i spui omului în 10 secunde că nu te interesează.”

